मौसम बदलते ही सर्दी-जुकाम से हैं परेशान, आयुर्वेदिक उपाय आएंगे काम

नई दिल्ली, 4 नवंबर (आईएएनएस)। सर्दियां आते ही अक्सर कई लोगों को सर्दी-जुकाम, खांसी और एलर्जी जैसी दिक्कतें घेर लेती हैं। ठंडी हवा, बढ़ती नमी और वातावरण में मौजूद धुआं हमारे फेफड़ों और गले पर असर डालते हैं। ऐसे मौसम में एडजस्ट होने में शरीर को थोड़ा वक्त लगता है और इसी दौरान इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। सबसे पहले नाक, गला और फेफड़े प्रभावित होते हैं, इसलिए सर्दी-जुकाम और खांसी आम हो जाते हैं।

आयुर्वेद में कहा गया है कि रोकथाम ही सबसे बड़ी चिकित्सा है, यानी बीमारी होने से पहले अगर हम कुछ छोटे-छोटे उपाय अपनाएं, तो दवाओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे में आइए जानते हैं कुछ आसान और असरदार आयुर्वेदिक उपाय जो आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाकर शरीर को सर्दी से बचा सकते हैं।

सबसे पहले बात तुलसी के काढ़े की करते हैं। तुलसी को आयुर्वेद में 'महाऔषधि' कहा गया है क्योंकि यह शरीर की कई परेशानियों को दूर करती है। तुलसी, अदरक, काली मिर्च और थोड़ी शहद मिलाकर बनाया गया काढ़ा रोज सुबह या रात में पीने से सर्दी-जुकाम दूर रहता है और गला साफ रहता है।

दूसरा नुस्खा अदरक और शहद का मिश्रण है। अदरक में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण और शहद की गर्म तासीर गले की खराश और खांसी को तुरंत आराम देती है। बस एक चम्मच अदरक का रस और आधा चम्मच शहद मिलाकर दिन में दो बार लें।

तीसरा उपाय है हल्दी वाला दूध। यह तो लगभग हर घर में अपनाया जाता है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन तत्व इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है। सोने से पहले गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से नींद भी अच्छी आती है और खांसी-जुकाम से राहत भी मिलती है।

चौथा उपाय है नींबू पानी। सर्दियों में लोग अक्सर ठंड लगने के डर से नींबू से परहेज करते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीने से शरीर को विटामिन सी मिलता है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है और एलर्जी से बचाता है।

पांचवां और बहुत असरदार उपाय है भाप लेना (स्टीम इनहेलेशन)। यह नाक बंद होने, गले में खराश और कफ निकालने में बहुत मदद करता है। पानी में थोड़ी अजवाइन या यूकेलिप्टस ऑयल डालकर उसकी भाप लें, इससे सांस की तकलीफ में तुरंत राहत मिलती है।

