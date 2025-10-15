मणिपुर में डेंगू का प्रकोप: 2025 में 2,343 पॉजिटिव केस और एक मौत दर्ज

इम्फाल, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। मणिपुर में सोमवार को 11 और लोगों के डेंगू से संक्रमित पाए जाने के साथ ही इस साल अब तक 2,343 लोग डेंगू से संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा, बिश्नुपुर जिले में डेंगू से एक मरीज की मौत हो गई।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस साल (2025) अब तक डेंगू पॉजिटिव मामलों में पिछले वर्ष (2024) की इसी अवधि की तुलना में 73.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वर्ष 1 जनवरी से 12 अक्टूबर के बीच 5,630 लोगों की जांच की गई, जिनमें से 2,343 पॉजिटिव मामले पाए गए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष डेंगू के मामलों में 990 की वृद्धि हुई है, जबकि 2024 में इसी अवधि के दौरान मणिपुर में डेंगू के 1,353 मामले सामने आए थे।

मणिपुर के 16 जिलों में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले इम्फाल वेस्ट में 1,686 दर्ज हुए, इसके बाद इम्फाल ईस्ट में 365, बिश्नुपुर में 69, थौबल में 63, सेनापति में 45 और काकचिंग में 37 मामले सामने आए।

सबसे प्रभावित इलाके इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, बिश्नुपुर और थौबल घनी आबादी वाले इम्फाल घाटी क्षेत्र में हैं, जबकि सेनापति और काकचिंग पहाड़ी क्षेत्रों में हैं। एकमात्र डेंगू से संबंधित मौत बिश्नुपुर जिले में हुई है।

अधिकारियों ने बताया कि मणिपुर में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे घाटी और पहाड़ी इलाकों में चिंता बढ़ गई है।

स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय तक मॉनसून की बारिश और रुके हुए पानी के कारण डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छरों के लिए अनुकूल स्थिति बन रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने मच्छरों पर नियंत्रण के लिए फॉगिंग और जागरूकता अभियान तेज कर दिए हैं।

अधिकारियों और शहरी विकास विभाग ने लोगों से अपने आसपास की सफाई रखने, रुके हुए पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली चीजों व जालियों का उपयोग करने की अपील की है।

अधिकारियों ने सलाह दी है कि बुखार, शरीर में दर्द या चकत्ते जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि जटिलताओं से बचा जा सके।

