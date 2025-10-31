स्वास्थ्य

मुल्तानी मिट्टी से पाएं बालों में नई जान, स्कैल्प की सफाई के साथ डैंड्रफ भी होगा दूर

Oct 31, 2025

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। हर कोई चाहता है कि उसके बाल लंबे, घने और चमकदार हों, लेकिन प्रदूषण, धूल, गलत खान-पान और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स के कारण बालों की सेहत सबसे ज्यादा प्रभावित होती है।

कई बार बाल झड़ने लगते हैं, स्कैल्प पर खुजली होती है या बाल बेजान दिखने लगते हैं। ऐसे में लोग तरह-तरह के हेयर सीरम, शैंपू और ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असली नतीजा बहुत कम ही मिलता है। दरअसल, बालों की जड़ें तभी मजबूत होती हैं जब स्कैल्प साफ हो और उसमें प्राकृतिक पोषण पहुंच सके। यही वजह है कि आजकल फिर से लोग आयुर्वेद की तरफ लौट रहे हैं और इसी आयुर्वेदिक खजाने में एक अनमोल चीज है मुल्तानी मिट्टी।

मुल्तानी मिट्टी सदियों से त्वचा की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जानी जाती रही है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह बालों के लिए भी उतनी ही फायदेमंद है। इसमें मौजूद खनिज तत्व जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम और सिलिका बालों की जड़ों को मजबूती देते हैं। यह स्कैल्प की सफाई बहुत अच्छे से करती है, जिससे तेल, धूल और गंदगी मिनटों में निकल जाती है। जब सिर की त्वचा स्वच्छ होती है, तो बालों की ग्रोथ अपने आप बढ़ जाती है।

आयुर्वेद के अनुसार, मुल्तानी मिट्टी शरीर के पित्त और कफ असंतुलन को भी ठीक करती है, जिससे बालों का झड़ना और डैंड्रफ जैसी समस्याएं कम होती हैं।

वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो मुल्तानी मिट्टी एक नेचुरल क्लींजर है। यह स्कैल्प पर जमा अतिरिक्त तेल को हटाती है और रोम छिद्रों को खुला रखती है। इससे रक्त संचार बेहतर होता है और बालों की जड़ें अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं। जब सिर की त्वचा साफ और स्वस्थ रहती है, तो बाल न केवल जल्दी बढ़ते हैं बल्कि मुलायम और चमकदार भी लगते हैं। यही कारण है कि कई हेयर एक्सपर्ट्स भी अब नैचुरल क्ले बेस्ड मास्क की सलाह देते हैं।

मुल्तानी मिट्टी से बालों की देखभाल के कई आसान तरीके हैं। अगर आपके बाल बहुत सूखे हैं, तो मुल्तानी मिट्टी में दही और शहद मिलाकर लगाने से बालों को गहराई से नमी मिलती है। दही बालों को सॉफ्ट बनाता है और शहद उनमें प्राकृतिक चमक लाता है।

वहीं, अगर आपको डैंड्रफ या खुजली की समस्या है तो मेथी के बीज के साथ मुल्तानी मिट्टी मिलाकर इस्तेमाल करना बेहद कारगर है। मेथी में प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड होते हैं जो स्कैल्प इंफेक्शन को दूर करते हैं और नए बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं।

तैलीय बालों वालों के लिए मुल्तानी मिट्टी और सादा पानी का मास्क किसी वरदान से कम नहीं है। यह सिर की अतिरिक्त चिकनाई को सोख लेता है। वहीं, अगर आप चाहते हैं कि बाल मजबूत और घने हों, तो मुल्तानी मिट्टी में मेहंदी मिलाकर लगाना फायदेमंद रहता है। मेहंदी बालों की जड़ों को पोषण देती है और प्राकृतिक रंग भी जोड़ती है, जिससे बाल सुंदर और रेशमी दिखते हैं।

हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करते समय बालों पर बहुत देर तक न छोड़ें, क्योंकि यह सूखने के बाद खिंचाव पैदा करती है और अगर ज्यादा देर रखी जाए तो बालों में रूखापन आ सकता है। बेहतर है कि इसे 20 से 30 मिनट तक लगाकर फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लें। इसके बाद बालों में हल्का तेल लगाना फायदेमंद होता है ताकि नमी बनी रहे।

