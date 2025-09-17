मिजोरम : राज्यपाल ने ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियान का शुभारंभ किया

आइजोल, 17 सितंबर (आईएएनएस)। मिजोरम में महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्यपाल विजय कुमार सिंह ने बुधवार को ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान’ और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। यह राष्ट्रव्यापी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धार (मध्य प्रदेश) में शुरू की गई, जो महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के स्वास्थ्य सेवाओं को समुदाय स्तर पर मजबूत करने पर केंद्रित है।

मिजोरम विधानसभा एनेक्सी कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित औपचारिक समारोह में राज्यपाल ने कहा कि स्वस्थ माताएं ही परिवारों की मजबूत नींव होती हैं। उन्होंने अभियान की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने के लिए ग्राम परिषदों, स्थानीय परिषदों, गैर सरकारी संगठनों और चर्चों से सहयोग की अपील देते हुए कहा, "परिवार का कल्याण स्वस्थ माताओं से ही शुरू होता है। हमें सामूहिक प्रयासों से महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी।"

अभियान के तहत राज्यभर के अस्पतालों, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों तथा स्वास्थ्य उप-केंद्रों में स्वास्थ्य शिविर और जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) और निक्षय मित्र जैसी प्रमुख योजनाओं में नामांकन कराया जाएगा। साथ ही, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (एबीएचए) आईडी भी जारी की जाएगी। इसमें बच्चों के टीकाकरण, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, स्तन कैंसर, एनीमिया और तपेदिक की जांच के अलावा आयुष, मुख स्वास्थ्य और रक्तदान शिविरों पर जागरूकता गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों में पोषण और स्वास्थ्य संवर्धन पर विशेष फोकस होगा।

औपचारिक कार्यक्रम के बाद राज्यपाल ने विधानसभा एनेक्सी में लगे स्वास्थ्य शिविर का दौरा किया। अभियान के तहत 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर देशभर में लगेंगे, जिसमें मिजोरम में भी हजारों महिलाएं लाभान्वित होंगी। यह पहल प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत 2047' के विजन को साकार करने में सहायक सिद्ध होगी, जहां स्वास्थ्य, पोषण और फिटनेस को प्राथमिकता दी गई है।

वहीं, दूसरी ओर भाजपा के सेवा पखवाड़ा के तहत पार्टी की मिजोरम इकाई ने अपर रिपब्लिक के मिपुई रुन स्थित राज्य सम्मेलन हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। सिविल अस्पताल ब्लड बैंक, आइजॉल की टीम द्वारा संचालित इस शिविर में कुल 35 यूनिट रक्त एकत्र किया गया, जिसमें 33 पुरुष और 2 महिला रक्तदाता शामिल थे।

--आईएएनएस

एससीएच