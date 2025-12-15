मुंहासे, दाग और ऑयली स्किन से हैं परेशान? ये देसी नुस्खा करेगा कमाल

नई दिल्ली, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और बढ़ते प्रदूषण के कारण मुंहासे या दाग-धब्बों की समस्या आम हो गई है। ऐसे में कई लोग बाजार में मिलने वाले महंगे प्रोडक्ट्स या ट्रीटमेंट का उपयोग करने लगे हैं। हालांकि, कुछ लोग आज भी घरेलू नुस्खों पर निर्भर हैं, क्योंकि ये किफायती होने के साथ ही असरदार भी होते हैं और इनके साइड इफेक्ट होने के चांसेज भी बहुत कम होते हैं।

अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी त्वचा चमकदार और जवां रहे, तो आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको रोजाना केवल सुबह और रात को दो छोटे-छोटे कदम अपनाने की जरूरत है।

सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी लें, उसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल डालें। एलोवेरा जेल आप ताजे पत्ते से निकाल सकते हैं या शुद्ध जेल का इस्तेमाल करें। इसके साथ आधा नींबू निचोड़कर पीएं। ये आपके शरीर को डिटॉक्स करता है और स्किन के अंदर से काम करता है। एलोवेरा स्किन को हाइड्रेट रखता है और नींबू उसके लिए प्राकृतिक टोनर का काम करता है। इस मिश्रण को रोजाना लेने से मुंहासे धीरे-धीरे सूखने लगते हैं और दाग-धब्बे हल्के पड़ने लगते हैं।

रात को सोने से पहले चंदन पाउडर, हल्दी और गुलाब जल मिलाकर पेस्ट तैयार करें। दो चम्मच चंदन पाउडर में एक चम्मच हल्दी मिलाएं और गुलाब जल डालकर पेस्ट बनाएं। इसे 15 मिनट तक चेहरे पर लगाकर छोड़ दें, फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लें। चंदन और हल्दी में एंटी-बैक्टीरियल और सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो मुंहासों और दाग-धब्बों को कम करने में मदद करते हैं। गुलाब जल स्किन को ठंडक और नमी देता है और चेहरे पर प्राकृतिक ग्लो लाता है।

बस यही दोनों कदम रोजाना अपनाएं। सात दिन में फर्क महसूस होगा। मुंहासे सूखेंगे, दाग हल्के पड़ेंगे और स्किन टाइट और ग्लोइंग लगेगी। तीस दिन तक इसका नियमित इस्तेमाल करने से ऑयल कंट्रोल भी बेहतर होगा और चेहरे पर दमक आएगी। यह देसी नुस्खा बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसे किसी भी उम्र के लोग अपना सकते हैं।

अगर आप इस रुटीन को फॉलो करेंगे, तो शादी-त्योहारों के दौरान आपका चेहरा बेजान नहीं दिखेगा, बल्कि हर कोई आपकी चमक और ग्लो की तारीफ करेगा।

--आईएएनएस

पीआईएम/एबीएम