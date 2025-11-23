महंगे प्रोटीन पाउडर का अच्छा विकल्प है भुना चना, सेवन से मिलेंगे कई लाभ

नई दिल्ली, 23 नवंबर (आईएएनएस)। बाजार में सुपरफूड्स के नाम पर कई तरह के पैक्ड और महंगे प्रोडक्ट्स का चलन बढ़ गया है। बाजार में एनर्जी ड्रिंक्स और प्रोटीन पाउडर जैसी चीजें भी आ गई हैं।

आज का युवा इन चीजों का सेवन सबसे ज्यादा कर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सस्ता और नेचुरल प्रोटीन सदियों से हमारी पारंपरिक थाली का हिस्सा रहा है? हम बात कर रहे हैं भुने चने की, जो बाजार में आसानी से मिल जाता है।

भुने चने प्रोटीन का अच्छा और सस्ता ऑप्शन है। 100 ग्राम भुने चने में 18-20 ग्राम प्रोटीन आराम से मिल जाता है, जो मांसपेशियों और हड्डी दोनों के लिए लाभकारी होता है। इसमें प्रोटीन के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और आयरन भी होते हैं। ये दोनों मिलकर शरीर में रक्त की कमी और मस्तिष्क की नसों की कमजोरी को दूर करते हैं। कुल मिलाकर छोटा सा दिखने वाला चना पोषण का पावरहाउस है।

आयुर्वेद में भुने चने को कफ और पित्त का संतुलन करने वाला आहार माना गया है। ये शरीर को बल और मजबूती देता है और शरीर में घाव भरने की शक्ति को भी बढ़ाता है। हालांकि भुने चने के सेवन की विधि को जानना भी जरूरी है। भुने चने को गुड़ के साथ खाया जा सकता है, या फिर भुने चने को छाछ के साथ लिया जा सकता है, या फिर सब्जियों के साथ उसकी चाट बनाकर भी खाई जा सकती है। भुने चने को पीसकर इसके पराठे या रोटी भी बनाई जा सकती है।

भुने चने का सेवन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनकी पाचन शक्ति कमजोर है। गैस बनने या पेट में कब्ज की शिकायत होने पर चने का सेवन कम करें। चने को पचाने के लिए इसलिए शरीर में पानी की मात्रा को भी संतुलित रखें। भुना चना भारी होता है और एक बार खाने के बाद काफी समय तक भूख नहीं लगती है। इसमें कैलोरी भी अधिक नहीं होती है।

भुने चने का सेवन कई चीजों में लाभकारी होता है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से वजन कम होता है। , तो अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो भुने चने का सेवन सबसे अच्छा विकल्प है। भुने चने में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, जो शरीर में रक्त की पूर्ति तो करता ही है लेकिन साथ में रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी सहायक है। इसका सेवन बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक कर सकते हैं। चने का सेवन हड्डियों और मांसपेशियों के लिए अमृत की तरह काम करता है। कैल्शियम और प्रोटीन की कमी होने पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को चने और गुड़ का सेवन करना चाहिए।

