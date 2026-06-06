महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से की बात, एम्स अवंतीपोरा के काम में तेजी की मांग

श्रीनगर, 6 जून (आईएएनएस)। पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से फोन पर बात की और एम्स अवंतीपोरा के निर्माण कार्य में तेजी लाने का अनुरोध किया। उन्होंने शनिवार को इसकी जानकारी दी।

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महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट के माध्यम से इस बातचीत की जानकारी देते हुए लिखा, "मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से बात की और उनसे एम्स अवंतीपोरा में चल रहे काम में तेजी लाने का अनुरोध किया, ताकि इसमें और देरी न हो। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि काम समय पर पूरा हो जाएगा।"

महबूबा ने कहा कि अवंतीपोरा में तैनात टीम दिन-रात मेहनत कर रही है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को देखते हुए इस संस्थान का जल्द से जल्द चालू होना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार चरमरा रही हैं। बड़े-बड़े अस्पतालों में बिस्तरों की कमी, डॉक्टरों की कमी और उचित उपकरणों के अभाव में मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एम्स जैसी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का शुरू होना क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।

एम्स अवंतीपोरा का प्रोजेक्ट कई वर्षों से चल रहा है। इसे जम्मू-कश्मीर के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह संस्थान न केवल उच्च स्तरीय इलाज बल्कि मेडिकल शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं खोलेगा।

महबूबा मुफ्ती ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, "यहां तैनात टीम दिन-रात मेहनत कर रही है, लेकिन पूरे जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरह चरमरा रही हैं, उसे देखते हुए एम्स अवंतीपोरा का जल्द चालू होना बहुत जरूरी है। इससे बहुत जरूरी राहत और अच्छी मेडिकल सेवाएं मिलेंगी।"

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम