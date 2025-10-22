मंगोलिया में खसरे का प्रकोप, संक्रमितों की संख्या 13,000 के पार

उलानबटोर, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। मंगोलिया में खसरे के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 13,532 हो गई है, देश के नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेब्ल डिजीज (एनसीसीडी) ने बुधवार को यह जानकारी दी।

इस बीच, ठीक होने वालों की कुल संख्या 13,514 हो गई है। एनसीसीडी ने एक बयान में कहा कि वर्तमान में सात लोग अस्पताल में हैं।

अधिकांश नए मामले स्कूली बच्चों में पाए गए हैं, जिन्हें खसरे के टीके की केवल एक खुराक दी गई थी।

इसे देखते हुए, एनसीसीडी ने माता-पिता को सलाह दी है कि वे अपने बच्चों को खसरे के टीके की दो खुराकें लगवाकर इस संभावित गंभीर बीमारी से बचाएं।

खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो हवा के जरिए फैलता है।

सामान्य जटिलताओं में बुखार, सूखी खांसी, नाक बहना, गले में खराश और आंखों में सूजन शामिल हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, टीकाकरण से इस बीमारी को रोका जा सकता है।

खसरा श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, खांसी, नाक बहना और पूरे शरीर पर चकत्ते शामिल हैं।

खसरे से बीमार होने या इसे दूसरों में फैलने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका टीकाकरण करवाना है। यह टीका सुरक्षित है और आपके शरीर को वायरस से लड़ने में मदद करता है।

1963 में खसरे के टीके की शुरुआत और व्यापक टीकाकरण से पहले, लगभग हर दो से तीन साल में बड़ी महामारियां होती थीं और हर साल अनुमानित 26 लाख लोगों की मौत होती थी।

सुरक्षित और किफायती टीके की उपलब्धता के बावजूद, 2023 में खसरे से अनुमानित 1,07,500 लोगों की मौत हुई - जिनमें ज्यादातर पांच साल से कम उम्र के बच्चे थे।

खसरे के लक्षण आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने के 10-14 दिन बाद शुरू होते हैं। इसका सबसे स्पष्ट लक्षण शरीर पर लाल चकत्ते या दाने हैं।

दाने आमतौर पर चेहरे और गर्दन के ऊपरी हिस्से पर संपर्क में आने के लगभग 7-18 दिन बाद शुरू होते हैं। यह लगभग 3 दिनों में फैलता है और अंततः हाथों और पैरों तक पहुंच जाता है। यह आमतौर पर 5-6 दिनों तक रहता है और फिर धीरे-धीरे गायब हो जाता है।

--आईएएनएस

केआर/