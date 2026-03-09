मांडीखेड़ा पेन क्लिनिक: कैंसर, जोड़ों, कमर और गर्दन दर्द का मुफ्त उपचार, दूर गांवों से पहुंच रहे मरीज

नूंह/मांडीखेड़ा, 7 मार्च (आईएएनएस)। हरियाणा के नूंह जिले में अल आफिया अस्पताल, मांडीखेड़ा में संचालित पेन क्लिनिक (दर्द निवारक क्लिनिक) अब क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत का स्रोत बन चुका है। इस क्लिनिक के जरिए विभिन्न प्रकार के पुराने और जटिल दर्द का पूरी तरह नि:शुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे दूर-दराज के गांवों से भी बड़ी संख्या में मरीज यहां पहुंच रहे हैं।

सिविल सर्जन डॉ. विशाल सिंगला ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पेन क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य उन मरीजों को प्रभावी राहत पहुंचाना है जो लंबे समय से किसी न किसी प्रकार के दर्द से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा, "कई मरीज ऐसे हैं जिन्हें वर्षों से दर्द की समस्या बनी हुई है और उन्हें सही समय पर उचित उपचार नहीं मिल पाता। हमारे पेन क्लिनिक में आधुनिक तकनीकों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के माध्यम से इन मरीजों को विशेष ध्यान दिया जा रहा है।"

डॉ. सिंगला ने बताया कि क्लिनिक में कैंसर से जुड़े पुराने दर्द, जोड़ों का दर्द (आर्थराइटिस), कमर दर्द, गर्दन दर्द, सिरदर्द (माइग्रेन सहित), न्यूरोपैथिक दर्द, पोस्ट-सर्जिकल दर्द और अन्य कई जटिल दर्दों का इलाज किया जा रहा है। यहां इंजेक्शन थेरेपी, नर्व ब्लॉक, रेडियोफ्रीक्वेंसी एब्लेशन, फिजियोथेरेपी, दवाओं का संयोजन और अन्य एडवांस्ड पेन मैनेजमेंट तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। विशेषज्ञ डॉक्टर मरीज की पूरी जांच के बाद व्यक्तिगत उपचार योजना बनाते हैं, जिससे मरीजों को लंबे समय तक राहत मिलती है।

उन्होंने बताया कि पेन क्लिनिक हर सप्ताह नियमित दिनों में चलता है और सभी सेवाएं पूरी तरह मुफ्त हैं। सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं और अस्पताल की अपनी व्यवस्था के तहत यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। डॉ. सिंगला ने कहा, "इस क्लिनिक के शुरू होने से अब लोगों को दिल्ली, गुड़गांव या अन्य बड़े शहरों में दर्द के इलाज के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। इससे मरीजों का समय, यात्रा व्यय और आर्थिक बोझ दोनों बच रहा है। स्थानीय स्तर पर ही उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिल रही है।"

डॉ. विशाल सिंगला ने क्षेत्रवासियों से अपील की कि यदि किसी को भी लगातार दर्द की शिकायत है, चाहे वह कैंसर से जुड़ा हो, जोड़ों का पुराना दर्द हो या कोई अन्य असहनीय समस्या, तो वे बिना किसी संकोच के अल आफिया अस्पताल, मांडीखेड़ा के पेन क्लिनिक में संपर्क करें। यहां विशेषज्ञों की देखरेख में इलाज से दर्द को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।

