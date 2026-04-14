स्वास्थ्य

मेडिकल क्षेत्र में एआई सहायक है, लेकिन मजबूत क्लिनिकल आधार जरूरी: डॉ. जितेंद्र सिंह

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 15, 2026, 10:06 AM

नई दिल्ली, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को 'बाल चिकित्सा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी और पोषण' की पोस्टग्रेजुएट पाठ्यपुस्तक के दूसरे संस्करण का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब मजबूत क्लिनिकल आधार तैयार हो जाता है, तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एक उपयोगी सहायक और सक्षम बनाने वाला माध्यम बन सकता है।

मंत्री ने मेडिकल शिक्षा में मजबूत क्लिनिकल फाउंडेशन की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि एआई का बढ़ता उपयोग अपनी जगह है, लेकिन बुनियादी चिकित्सा ज्ञान और प्रशिक्षण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

इस किताब का संपादन प्रो. अनुपम सिबल और डॉ. सरथ गोपालन ने किया है, जबकि इसकी प्रस्तावना कैथलीन बी श्वार्ट्ज ने लिखी है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि तकनीक को चिकित्सा शिक्षा में पूरक के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि इसके स्थान पर।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि छात्र बिना मूलभूत चिकित्सा सिद्धांतों को समझे एआई पर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, तो इससे उनकी सीखने की प्रक्रिया कमजोर हो सकती है और वे सक्षम डॉक्टर नहीं बन पाएंगे।

डॉ. सिंह ने यह भी बताया कि मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च और प्रकाशनों की गति तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में जरूरी है कि शिक्षा प्रणाली में कॉन्सेप्ट की स्पष्टता और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाए।

उन्होंने कहा कि तकनीक ने जानकारी तक पहुंच आसान बना दी है, लेकिन सीखने की प्रक्रिया को हमेशा बुनियादी सिद्धांतों और व्यावहारिक अनुभव पर आधारित होना चाहिए।

मंत्री ने मेडिकल शिक्षा प्रणाली को लगातार अपडेट करने की जरूरत भी बताई, ताकि नई चुनौतियों जैसे तकनीकी बदलाव और बीमारियों की बढ़ती जटिलता का सामना किया जा सके।

उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे पहले अपने बेसिक्स मजबूत करें और उसके बाद ही किसी विशेष क्षेत्र (स्पेशलाइजेशन) की ओर बढ़ें।

इस किताब के दूसरे संस्करण में हाल के मेडिकल विकास को शामिल किया गया है, जिसमें कुल 45 अध्याय जोड़े गए हैं। इसमें इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज, न्यूरो-गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, सीलिएक डिजीज और गाय के दूध से होने वाली एलर्जी जैसे विषय शामिल हैं।

इसके अलावा, इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और लिवर से जुड़ी बीमारियों में जेनेटिक्स, एंडोस्कोपी और लिवर ट्रांसप्लांट जैसे नए विषय भी जोड़े गए हैं।

यह किताब मुख्य रूप से बाल रोग (पीडियाट्रिक्स) के छात्र, विशेषज्ञ डॉक्टर और प्रैक्टिस कर रहे बाल रोग विशेषज्ञों के लिए तैयार की गई है।

--आईएएनएस

डीबीपी

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