ल्यूपिन को जेनेरिक कैंसर दवा के लिए यूएस एफडीए से मिली मंजूरी

नई दिल्ली, 18 सितंबर (आईएएनएस)। फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी ल्यूपिन ने घोषणा की है कि यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कैंसर रोगियों के लिए 2.5 मिलीग्राम से 25 मिलीग्राम की क्षमता वाले लेनालिडोमाइड कैप्सूल के लिए उसके नए दवा आवेदन को मंजूरी दे दी है।

कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि लेनालिडोमाइड को मल्टीपल मायलोमा (एक घातक रक्त कैंसर) वाले वयस्क रोगियों के उपचार के लिए स्वीकृति मिली है। खासतौर पर जब ऑटोलॉगस हेमटोपोइएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के बाद मेनटेनेंस थैरेपी के रूप में डेक्सामेथासोन के साथ इसका उपयोग किया जाता है।

लेनालिडोमाइड कैप्सूल अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी द्वारा विकसित रेव्लिमिड कैप्सूल का एक जेनेरिक वर्जन है।

बयान में कहा गया है कि इस उत्पाद का निर्माण ल्यूपिन के मध्य प्रदेश स्थित पीथमपुर प्लांट में किया जाएगा।

ल्यूपिन ने घोषणा की है कि कंपनी का जेनेरिक प्रोडक्ट रेवलिमिड का एक किफायती विकल्प होगा।

कंपनी ने बताया कि 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम और 25 मिलीग्राम (आरएलडी रेवलिमिड) के लेनलिडोमाइड कैप्सूल की अमेरिका में अनुमानित वार्षिक बिक्री 7,511 मिलियन डॉलर है।

ल्यूपिन का मुख्यालय मुंबई में है। यह 100 से अधिक बाजारों में ग्लोबल फार्मास्युटिकल्स कंपनी के रूप में काम करती है। कंपनी ब्रांडेड एंड जेनेरिक फॉर्मूलेशन, कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट और एक्टिव फार्मास्युटिकल्स इंग्रीडिएंट्स पर ध्यान केंद्रित करती है।

कंपनी के दुनिया भर में 15 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स और सात रिसर्च सेंटर हैं, जिनमें 24,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।

ल्यूपिन को हाल ही में अमेरिकी प्रशासन से जेनेरिक कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट मिंजोया के लिए भी मंजूरी मिली है।

यह दवा यूएस बेस्ड एवियन फार्मास्युटिकल्स एलएलसी द्वारा विकसित बाल्कोल्ट्रा का जेनेरिक इक्विवेलेंट है। मिंजोया का निर्माण भी ल्यूपिन के पीथमपुर स्थित प्लांट में किया जाएगा।

इस बीच, गुरुवार को ल्यूपिन के शेयर पिछले दिन के बंद भाव से 0.70 रुपए या 0.03 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 2,030.50 रुपए पर आ गए।

कंपनी के शेयर में पिछले पांच कारोबारी दिनों में 5.30 रुपए या 0.26 प्रतिशत की गिरावट आई है। जबकि, पिछले एक महीने में दवा कंपनी के शेयरों में 62.30 रुपए या 3.17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

