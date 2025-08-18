स्वास्थ्य

लद्दाख में बॉलीवुड फिल्म यूनिट को फूड पॉइजनिंग, 100 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती

Aug 18, 2025, 02:32 PM

श्रीनगर, 18 अगस्त (आईएएनएस)। लद्दाख के लेह में एक बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के दौरान बड़ा हादसा हुआ। रविवार देर रात फूड पॉइजनिंग की वजह से फिल्म यूनिट के 100 से अधिक सदस्यों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अधिकारियों ने सोमवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताया, " फिल्म यूनिट एक अपकमिंग फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थी, जब अचानक कई लोगों को पेट दर्द, उल्टी और सिरदर्द की शिकायत हुई। सभी को तुरंत लेह के सजल नरबु मेमोरियल (एसएनएम) अस्पताल ले जाया गया।

डॉक्टरों ने इसे सामूहिक फूड पॉइजनिंग का मामला बताया है। एक अधिकारी ने बताया कि घटना से पहले शूटिंग स्थल पर करीब 600 लोगों ने खाना खाया था।

अस्पताल प्रशासन ने तत्काल सभी विभागों के कर्मचारियों को बुलाकर स्थिति को नियंत्रित किया। एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया, “हमने मरीजों की भीड़ को प्रभावी ढंग से संभाला। पुलिस ने भी इमरजेंसी वार्ड में भीड़ को नियंत्रित करने और अफरा-तफरी रोकने में मदद की।”

डॉक्टरों ने पुष्टि की कि सभी मरीजों की हालत स्थिर है और ज्यादातर को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है।

अधिकारियों ने खाने के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं, ताकि फूड पॉइजनिंग का सटीक कारण पता लगाया जा सके। इस घटना ने बड़े पैमाने पर शूटिंग स्थलों, खासकर लेह जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाए हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यूनिट ने कौन सा खाना या पानी लिया था। साथ ही, फिल्म के निर्माता, निर्देशक या किसी प्रमुख बॉलीवुड सितारे के बीमार होने की जानकारी भी सामने नहीं आई है।

लद्दाख, जिसे बंजर और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों के कारण ‘मूनलैंड’ कहा जाता है, बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों का पसंदीदा शूटिंग स्थल रहा है। ‘3 इडियट्स’, ‘हकीकत’, ‘जब तक है जान’, ‘दिल से’, ‘भाग मिल्खा भाग’ और ‘लक्ष्य’ जैसी फिल्में यहां की खूबसूरत वादियों में शूट हुई हैं। ‘हकीकत’ ने 1962 के भारत-चीन युद्ध को दर्शाया था और यह बड़ी हिट साबित हुई थी।

इस क्षेत्र के नुब्रा, चंथांग और बटालिक जैसे स्थान हैं, जो पहले पर्यटकों के लिए खुले नहीं थे, लेकिन अब पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं।

--आईएएनएस

एमटी/केआर

