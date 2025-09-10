लोगों को जीवन आस्था से जोड़कर दूर करें उनकी समस्या : हर्ष संघवी

गांधीनगर, 10 सितंबर (आईएएनएस)। जीवन आस्था ट्रस्ट ने विश्व आत्महत्या निवारण दिवस के अवसर पर गुजरात के गांधीनगर सेक्टर-17 में अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, डीजीपी विकास सहाय और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

गृह मंत्री हर्ष संघवी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "जीवन आस्था पिछले दस वर्षों से लोगों को नया जीवन देने के लिए काम कर रही है। इस अवधि में विभिन्न राज्यों और पड़ोसी क्षेत्रों से लगभग 1.5 लाख से ज्यादा फोन कॉल्स के जरिए हजारों लोगों को आत्महत्या के विचार से बाहर निकालने में मदद की है।''

उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में जीवन आस्था हेल्पलाइन सिर्फ गुजरात में नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों के लोगों के लिए भी आशा की किरण बनी है। जल्द ही इस हेल्पलाइन को आपातकालीन नंबर 112 से जोड़ने की भी योजना है, जिससे लोगों तक मदद और भी तेजी से पहुंच सके।

संघवी ने लोगों से और खासकर महिलाओं से अपील की कि वे किसी की परेशानी का मजाक न बनाएं। दूसरों के संकट को अपना समझकर उसकी मदद करें। निराशा बस कुछ पल की होती है और सही समय पर मिलने वाली मदद जीवन बचा सकती है।

उन्होंने कहा कि अन्य महिला पर आई मुसीबत को अपनी मुसीबत समझकर उसे सुलझाएं, जिससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जा सके। जब तक हम लोग एक साथ आकर एक-दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तब तक लोगों की समस्या दूर नहीं होगी।

संघवी ने कहा, "हम लोगों का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को जागरुक किया जा सके और मदद मिल सके। लोगों को जीवन आस्था के संपर्क में जोड़ना चाहिए, जिससे उनका जीवन बचाया जा सके।"

इस कार्यक्रम में रेंज आईजी वीरेंद्र सिंह यादव, एसपी रवी तेजा वासम शेट्टी और कलेक्टर मेहुल दवे भी मौजूद थे।

--आईएएनएस

सार्थक/एबीएम