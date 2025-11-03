स्वास्थ्य

लोडेड वॉटर: सिर्फ साधारण नहीं, 'स्मार्ट पानी' एक सेहतमंद ट्रेंड, जानिए क्या है ये

Nov 03, 2025, 12:43 AM

नई दिल्ली, 2 नवंबर (आईएएनएस)। आजकल बाजार में 'लोडेड वॉटर' या 'एनहैंस्ड वॉटर' नाम का नया ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। सुनने में तो यह साधारण पानी जैसा लगता है, लेकिन यह एक ऐसा पेय है जिसे विटामिन, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स या हर्बल एक्सट्रैक्ट्स से समृद्ध किया जाता है ताकि यह सिर्फ प्यास बुझाने वाला नहीं बल्कि एनर्जी और पोषण देने वाला बन जाए।

लोडेड वॉटर को साधारण बोतलबंद पानी से अलग इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं जो शरीर को अतिरिक्त लाभ दें जैसे विटामिन सी, डी, बी12,कैल्शियम,जिंक,इलेक्ट्रोलाइट्स, या फिर कोलेजन और बायोटिन तक।

कुछ ब्रांड्स इसमें फ्रूट फ्लेवर, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, या एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलाते हैं ताकि स्वाद और फायदे दोनों मिल सकें।

लोग अब सिर्फ हाइड्रेशन ही नहीं, बल्कि 'फंक्शनल बेवरेजेस' की ओर बढ़ रहे हैं यानी ऐसा पेय जो स्वाद के साथ सेहत भी दे।वर्कआउट करने वाले युवाओं, फिटनेस प्रेमियों और डाइटिंग करने वालों के बीच यह ट्रेंड खासा लोकप्रिय हो रहा है। इसे कई लोग स्पोर्ट्स ड्रिंक का हेल्दी विकल्प भी मानते हैं। हमारे देश में कई स्टार्स ऐसे ही लोडेड वॉटर का इस्तेमाल करते दिख जाते हैं। जैसे अक्षय कुमार का डिटॉक्स वॉटर भी इसी श्रेणी में आता है। खिलाड़ी कुमार के पानी में नींबू, खीरा और पुदीना जैसे तत्व शामिल होते हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, अगर आपको दिनभर पर्याप्त पोषण और संतुलित आहार मिल रहा है, तो लोडेड वॉटर की बहुत जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप लगातार यात्रा करते हैं, व्यस्त रहते हैं या आपको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखना है, तो यह एक स्मार्ट विकल्प हो सकता है। बस ध्यान रहे कि कुछ ब्रांड्स इसमें शुगर या कृत्रिम फ्लेवर भी डालते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं।

विशेषज्ञों की राय है कि बाजार की जगह अगर घर पर ही इसे बनाया जाए तो सही होगा। घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। फिल्टर किए हुए या उबले और ठंडे पानी या एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग्रीन टी के एक जग से शुरू करें। फल तैयार करें। तरबूज, खट्टे फल, नींबू या संतरे जैसे इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर विकल्प जो भी हो उसे आजमाएं। सभी सामग्रियों को पानी में ज्यादा देर तक न छोड़ें - खट्टे फलों के छिलके पानी को कड़वा कर सकते हैं, और तरबूज नरम हो सकता है। इन्फ्यूज्ड पानी को फ्रिज में एक सीलबंद बरतन या जग में रखें । दो से तीन दिनों के अंदर इसका सेवन करें।

