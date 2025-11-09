खजूर: सिर्फ स्वाद ही नहीं, सेहत के लिए भी वरदान! जानिए फायदे

नई दिल्ली, 9 नवंबर (आईएएनएस)। खजूर एक ऐसा मीठा और स्वादिष्ट फल है जो न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन होता है, बल्कि सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। इसे नेचुरल हेल्थ बूस्टर भी कहा जाता है। खजूर के पेड़ ज्यादातर गर्म और शुष्क इलाकों में पाए जाते हैं। खजूर की खेती हजारों सालों से की जा रही है और यह खासतौर पर भारत के राजस्थान, गुजरात और पंजाब में उगाया जाता है।

इसके पोषक तत्वों की बात करें, तो खजूर में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम और विटामिन बी6 जैसे जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज होते हैं जो इसे न सिर्फ मीठा बनाते हैं, बल्कि शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का भी काम करते हैं। अगर कभी आपको थकान महसूस हो तो 2–3 खजूर खा लेने से तुरंत एनर्जी मिल जाती है।

खजूर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। इसमें मौजूद फाइबर कब्ज को दूर करता है और पाचन में मदद करता है। इसके अलावा, खजूर दिल के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती है और दिल की सेहत को बनाए रखती है। हड्डियों के लिए भी यह कमाल का फल है क्योंकि इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है।

खजूर में मौजूद आयरन खून की कमी (एनीमिया) में बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। ये त्वचा को जवां और चमकदार रखते हैं और बालों को मजबूती देते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए भी खजूर बहुत उपयोगी होता है क्योंकि यह उन्हें ऊर्जा और पोषण देता है।

खजूर को कई तरीकों से खाया जा सकता है। इसे डायरेक्ट ऐसे ही खाया जाता है। आप चाहें तो इसे दूध में भिगोकर या शेक, हलवा या मिठाई में भी डालकर खा सकते हैं। हालांकि, डायबिटीज के मरीज इसे सीमित मात्रा में ही खाएं, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा अधिक होती है।

