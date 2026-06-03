क्या भीषण गर्मी में आप पी रहे हैं पर्याप्त पानी? यूरिन कलर चार्ट से जानें हाइड्रेशन लेवल

नई दिल्ली, 3 जून (आईएएनएस)। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। ऐसे में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को खास सलाह दी है कि वे अपने शरीर में पानी की मात्रा का ध्यान रखें। मंत्रालय ने यूरिन कलर चार्ट जारी कर बताया है कि यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आप कितने हाइड्रेटेड हैं।

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गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन एक बड़ी समस्या बन जाती है, खासकर युवाओं में। मंत्रालय ने बताया कि धूप में निकलते समय सिर और चेहरे को ढकें, चश्मा लगाएं और बार-बार पानी पीते रहें। प्यास लगने से पहले पानी पीना सबसे अच्छा तरीका है। साथ ही मंत्रालय ने यूरिन कलर चार्ट के साथ ही बताया कि उससे पहचान कैसे करें?

1 से 2: हल्का पीला या लगभग साफ यूरिन, बिना बदबू वाला। यह दिखाता है कि आप अच्छी तरह हाइड्रेटेड हैं। इसी तरह पानी पीते रहें।

3 से 4: थोड़ा गहरा पीला यूरिन। इसका मतलब है कि आप हल्के डिहाइड्रेटेड हैं। तुरंत एक गिलास पानी पीएं।

5 से 6: मीडियम से गहरा पीला यूरिन। यह डिहाइड्रेशन का संकेत है। तुरंत 2-3 गिलास पानी पीना चाहिए।

7 से 8: बहुत गहरा पीला या भूरा यूरिन, तेज बदबू के साथ। यह बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन दिखाता है। इसके लिए तुरंत अधिक मात्रा में पानी पीएं और अगर जरूरत हो तो डॉक्टर से संपर्क करें।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ खाद्य पदार्थ जैसे चुकंदर, विटामिन सप्लीमेंट या कुछ दवाएं भी यूरिन का रंग बदल सकती हैं। इसलिए इस चार्ट को सिर्फ एक गाइड के रूप में इस्तेमाल करें। अगर यूरिन का रंग लगातार गहरा रहता है या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

मंत्रालय ने अपील की है कि गर्मी के मौसम में खूब पानी, नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी और फलों का जूस पीएं। बाहर निकलते समय हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें। बच्चों और बुजुर्गों पर खास नजर रखें क्योंकि वे डिहाइड्रेशन की चपेट में जल्दी आ सकते हैं।

--आईएएनएस

एमटी/वीसी