क्या आपने कभी भिंडी का पानी पिया है? फायदे जानकर कर देंगे शुरू

नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। भिंडी खाने में जितनी स्वादिष्ट होती है, सेहत के लिए भी उतनी ही फायदेमंद होती है। इसका पानी भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। रोज सुबह खाली पेट भिंडी का पानी पीना पेट और पाचन को बेहतर बनाता है, भूख नियंत्रित रखता है, ब्लड शुगर को स्थिर करता है, त्वचा को हेल्दी बनाता है और ऊर्जा को लंबे समय तक बनाए रखता है।

भिंडी का पानी अब सिर्फ एक पारंपरिक नुस्खा नहीं, बल्कि सुपर ड्रिंक के रूप में लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। 2-3 ताजी भिंडी को लंबाई में काटकर एक गिलास पानी में रातभर भिगो दें और सुबह खाली पेट पी लें।

भिंडी में घुलनशील फाइबर और म्यूसिलेज होता है, जो पानी में मिलकर जेल जैसा बन जाता है। यही गुण इसे खास बनाते हैं और इसके कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि यह पाचन तंत्र को सुगम बनाता है। भिंडी का पानी मल त्याग को आसान बनाता है, पेट को अंदर से चिकना रखता है और गैस या सूजन जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। कई लोगों को कुछ हफ्तों के नियमित सेवन के बाद पेट में हल्कापन महसूस होने लगता है।

दूसरा फायदा यह है कि यह लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है। भिंडी का फाइबर पानी में घुलकर जेल जैसा बनता है, जिससे पेट खाली होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और अनावश्यक स्नैकिंग कम होती है। साथ ही, इसमें मौजूद विटामिन सी शरीर के प्राकृतिक डिटॉक्सिफिकेशन को भी सपोर्ट करता है और भूख नियंत्रित रहती है।

तीसरा फायदा यह है कि यह ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद कर सकता है। भिंडी का कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और उच्च फाइबर खाने के बाद शुगर स्पाइक्स को कम करते हैं और इंसुलिन प्रतिक्रिया को बेहतर बनाते हैं। लगातार सेवन से ऊर्जा स्तर भी दिनभर संतुलित रहता है।

इसके अलावा, भिंडी का पानी त्वचा के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद विटामिन सी, एंटीऑक्सिडेंट, मैग्नीशियम और पोटैशियम त्वचा की सेहत में सहायक हैं। बेहतर हाइड्रेशन, सुधरा हुआ पाचन और स्थिर ब्लड शुगर मिलकर त्वचा को ताजगी और फ्रेशनेस देते हैं, जिससे पिंपल्स कम और ग्लो बढ़ सकता है।

--आईएएनएस

पीआईएम/एबीएम