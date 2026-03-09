क्या आप भी योग और मेडिटेशन को एक ही समझते हैं? अभी दूर करें कंफ्यूजन

नई दिल्ली, 9 मार्च (आईएएनएस)। अक्सर जब भी लोग योग की बात करते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले मेडिटेशन (ध्यान) का ख्याल आता है। कुछ लोग तो यह भी मान लेते हैं कि योग और मेडिटेशन एक ही चीज हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। योग और मेडिटेशन आपस में जुड़े जरूर हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। अगर आप भी अब तक इन्हें एक ही समझते रहे हैं, तो आज इस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं।

दरअसल, योग एक बहुत व्यापक और प्राचीन भारतीय पद्धति है, जिसका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाना है। योग केवल कुछ आसनों या ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई तरह की प्रक्रियाएं और अभ्यास शामिल होते हैं। योग के अंतर्गत नैतिक नियम, योगासन, श्वास को नियंत्रित करने की तकनीक, मन को शांत करने के अभ्यास और मेडिटेशन भी शामिल होता है। आसान शब्दों में कहें तो मेडिटेशन योग का एक हिस्सा है।

जब लोग योग करते हैं तो वे अक्सर सबसे पहले योगासन करते हैं। ये वे शारीरिक मुद्राएं होती हैं जो शरीर को लचीला, मजबूत और स्वस्थ बनाने में मदद करती हैं। इसके बाद प्राणायाम किया जाता है, जिसमें सांस लेने और छोड़ने की विशेष तकनीकों का अभ्यास किया जाता है। इससे शरीर में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और मन भी शांत होता है।

वहीं, मेडिटेशन का मतलब होता है अपने मन को एक जगह केंद्रित करना और भीतर की शांति को महसूस करना। इसमें व्यक्ति अपनी सांस, किसी मंत्र, किसी विचार या सिर्फ अपनी चेतना पर ध्यान केंद्रित करता है। मेडिटेशन से मानसिक तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है और मन को गहरी शांति मिलती है। यही वजह है कि आजकल कई लोग बिना योग किए भी सिर्फ मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं।

हालांकि अगर योग को पूरी तरह से समझा जाए तो यह केवल शरीर को फिट रखने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक जीवनशैली भी है। योग हमें अनुशासन, संतुलन और सकारात्मक सोच सिखाता है। नियमित योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है और जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी सकारात्मक बनता है। वहीं मेडिटेशन इस पूरी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है।

