कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध से दक्षिण कोरिया में 70 प्रतिशत डॉग फार्म बंद: मंत्रालय

सियोल, 14 अगस्त (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया में कुत्ते के मांस की खपत पर प्रतिबंध लगने के बाद से देश में 10 में से 7 डॉग फार्म बंद हो गए हैं। यह जानकारी गुरुवार को कृषि मंत्रालय ने दी।

कृषि, खाद्य और ग्रामीण मामलों के मंत्रालय के अनुसार, देश भर में कुल 1,537 डॉग फार्म थे, जिनमें से 1,072 (यानी करीब 70 फीसद) फार्म बंद हो चुके हैं। यह फार्म पिछले साल अगस्त में कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून के लागू होने के बाद से बंद हुए हैं।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, बंद किए गए डॉग फार्मों में करीब 3.46 लाख कुत्ते पाले जा रहे थे। ये संख्या देश भर में मांस के लिए पाले गए कुल 4.68 लाख कुत्तों का लगभग 74 फीसदी है।

मंत्रालय के अनुसार, 2025 के अंत तक 75 फीसद से ज़्यादा डॉग फार्म बंद होने की संभावना है।

मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि कुत्ते का मांस खाना बंद कराना "इस पीढ़ी की ज़िम्मेदारी" है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार की मदद और प्रोत्साहनों की वजह से यह काम उम्मीद से तेज़ी से हो रहा है।

यह खास कानून मांस के लिए कुत्तों को पालने, मारने, बेचने और उनके व्यापार पर रोक लगाता है। साथ ही, यह कानून कुत्ते के मांस से जुड़े लोगों को दूसरी नौकरी में जाने के लिए आर्थिक मदद (सब्सिडी) देने का प्रावधान भी करता है।

तीन साल की छूट अवधि के बाद, जो लोग इस कानून का उल्लंघन करेंगे, उन्हें 2027 से दो साल तक की जेल या 30 मिलियन वॉन (करीब 20,583 अमेरिकी डॉलर) तक जुर्माना हो सकता है।

कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, "हम 2027 तक सभी डॉग फार्मों को उनका काम बदलने या बंद करने में मदद करेंगे।"

उन्होंने बताया कि सरकार दक्षिण कोरिया को एक ऐसा देश बनाना चाहती है, जहां जानवरों की भलाई का अच्छे से ध्यान रखा जाए।

