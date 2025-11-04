किशमिश: शरीर की बड़ी समस्याओं का छोटा-सा हल, जानें फायदे

स्वास्थ्य

नई दिल्ली, 4 नवंबर (आईएएनएस)। किशमिश, ये छोटी सी मीठी चीज सिर्फ स्वाद बढ़ाने के काम नहीं आती, बल्कि शरीर की कई बड़ी परेशानियों का हल भी है। अक्सर हमारे घरों में ये आसानी से मिल जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें इतनी जबरदस्त ताकत होती है कि अगर आप रोज 10-12 किशमिश खाएं, तो कुछ ही दिनों में शरीर की बड़ी समस्याएं दूर होने लगती हैं और पॉजिटिव बदलाव दिखने लगते हैं।

दरअसल, किशमिश सूखे अंगूर होते हैं, जिनमें पोषक तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम और फाइबर भरपूर होता है। इतना ही नहीं, किशमिश एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स भी है क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से, अगर आप सूखी किशमिश की बजाय रातभर भीगी हुई किशमिश खाते हैं, तो उसका असर और ज्यादा बढ़ जाता है।

आपको बस इतना करना है कि रात को 10-15 किशमिश एक गिलास पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट इन्हें चबाकर खा लें। इससे पाचन अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा और शरीर डिटॉक्स भी होगा।

किशमिश खाने से इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ठंड, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। अगर आप अक्सर सर्दी-जुकाम से परेशान रहते हैं, तो किशमिश को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें।

हड्डियों के लिए भी किशमिश बहुत फायदेमंद है। इसमें मौजूद कैल्शियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और जोड़ों के दर्द में भी राहत देते हैं।

पाचन के मामले में भी किशमिश का जवाब नहीं। इसमें फाइबर भरपूर होता है, जो कब्ज जैसी समस्या को दूर करता है। सुबह खाली पेट किशमिश और उसका पानी पीने से पेट साफ रहता है और डाइजेशन बेहतर होता है।

इतना ही नहीं, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी किशमिश मददगार साबित होती है। अगर आप रोजाना एक्सरसाइज के साथ किशमिश खाते हैं, तो ये फैट बर्न करने में मदद करती है और शरीर को अंदर से हेल्दी बनाती है।

