कैशलेस सुविधा न मिलने की सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट 'आधारहीन': निवा बूपा

नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)। निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने मंगलवार को कहा कि कैशलेस सुविधा न मिलने की सोशल मीडिया पर मुंबई के पॉलिसीहोल्डर की वायरल पोस्ट 'आधारहीन' है।

प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन पर वायरल पोस्ट में निवा बूपा के पॉलिसीहोल्डर चंद्र कुमार जैन के मामले के बारे में बताया गया है, जो माइलॉयड ल्यूकेमिया से जूझ रहे हैं और उन्हें मुंबई के सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में तत्काल बोन मैरो ट्रांसप्लांट (बीएमटी) की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य बीमा एवं निवेश सलाहकार अविज्ञान मित्रा ने लिंक्डइन पोस्ट में कहा कि 2.40 करोड़ रुपए की पॉलिसी वाले मरीज को कंपनी ने केवल 61 लाख रुपए के कैशलेस क्लेम के लिए कथित तौर पर इनकार कर दिया है।

निवा बूपा ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को 'आधारहीन' बताया।

मामले के बारे में विस्तार से बताते हुए कंपनी ने कहा कि जैन नवंबर से पॉलिसीहोल्डर है और 2025 में उन्होंने तीसरी बार क्लेम के लिए आवेदन किया है।

कंपनी ने बताया, "पिछले दो क्लेम के लिए कंपनी पहले ही 22.72 लाख रुपए का भुगतान कर चुकी है।"

वर्तमान मामले में, कंपनी ने कहा कि उसने "25 लाख रुपए के प्री-ऑथराइजेशन कैशलेस अनुरोधों को मंजूरी दी है," साथ ही "77,000 रुपए के अतिरिक्त शुल्क को मंजूरी दी गई है।"

हालांकि, उसने अस्पताल के "अंतरिम बिल के आधार पर प्रारंभिक स्वीकृत 25 लाख रुपए से 61 लाख रुपए तक प्री-ऑथराइजेशन राशि बढ़ाने" के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और कहा कि इलाज का खर्च बढ़ रहा है, जो 1 सितंबर तक बढ़कर 80 लाख रुपए हो गया।

कंपनी ने कहा, "जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके विपरीत, मूल रूप से स्वीकृत 25 लाख रुपए का प्री-ऑथराइजेशन अभी भी वैध है।"

कंपनी ने कहा, "जो लोग स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को 'घोटाला' कह रहे हैं, वे बेहद गैर-जिम्मेदार और भ्रामक हैं। स्वास्थ्य बीमा परिवारों को अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इस दुर्भाग्यपूर्ण मामले से हमें स्वास्थ्य बीमा का महत्व पता चलता है।"

यह पोस्ट ऐसे समय में आई है जब निवा बूपा ने सोमवार को कहा कि उसने पूरे भारत में मैक्स अस्पतालों में कैशलेस उपचार सुविधा को निलंबित कर दिया है।

आईएएनएस को दिए एक बयान में, निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के निदेशक और सीओओ डॉ. भवतोष मिश्रा ने कहा कि मैक्स के साथ कंपनी का समझौता मई 2025 में समाप्त हो गया है।

प्रीमियम संशोधन के लिए हुई बातचीत में कोई समझौता नहीं हो पाया है, जिसके कारण कैशलेस सेवाओं को निलंबित कर दिया गया।

मिश्रा ने कहा, "हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि मैक्स हॉस्पिटल्स में हमारी कैशलेस सेवाएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि स्टार हेल्थ और केयर हेल्थ जैसी बीमा कंपनियों को भी मैक्स हॉस्पिटल्स के साथ इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

