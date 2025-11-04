कैंसर से होने वाली 20 प्रतिशत मौतों का कारण तंबाकू, आयुर्वेदिक तरीके से छोड़ें आदत

नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में होने वाली कैंसर की करीब 20 प्रतिशत मौतों का कारण तंबाकू है? यह कोई मामूली बात नहीं है। तंबाकू सिर्फ आपके फेफड़े या मुंह को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि यह शरीर के कई अंगों में कैंसर जैसी घातक बीमारी का कारण बन सकता है। लेकिन, यह पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। अगर हम अपनी रोजमर्रा की आदतों में थोड़े बदलाव लाएं, तो बड़ी हद तक कैंसर जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है।

असल में हमारी रोजमर्रा की आदतें ही हमारी सेहत तय करती हैं। 30 प्रतिशत से ज्यादा कैंसर के मामलों को सही लाइफस्टाइल और छोटे-छोटे बदलावों से रोका जा सकता है।

इसका मतलब यह है कि रोजाना की छोटी-छोटी आदतें जैसे तंबाकू छोड़ना, हेल्दी खाना खाना, नियमित एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद लेना और मानसिक तनाव कम करना भविष्य में आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकती हैं।

आयुर्वेद की मानें, तो स्वस्थ जीवन की कुंजी संतुलित आहार, तंबाकू और अन्य हानिकारक आदतों का त्याग और योग व ध्यान में छिपी है। संतुलित आहार का मतलब सिर्फ पेट भरने के लिए खाना नहीं, बल्कि अपने शरीर को जरूरत के मुताबिक पोषण देना है। हरी सब्जियां, ताजे फल, साबुत अनाज और औषधीय जड़ी-बूटियां हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाती हैं और इम्यूनिटी बढ़ाती हैं।

वहीं, योग और प्राणायाम न केवल तनाव कम करते हैं, बल्कि शरीर की प्राकृतिक ताकत को भी बढ़ाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होने पर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कम हो जाता है।

अक्सर हम तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों से सुनते हैं कि अब तो आदत पड़ गई है, अब नहीं छूटेगी। लेकिन, यह आपके स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी कदम है। तंबाकू का सेवन छोड़ना सिर्फ एक आदत बदलना नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच तैयार करने जैसा है।

हर दिन आप जो स्वस्थ विकल्प चुनते हैं, वही आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत और जीवन में खुशी देता है।

