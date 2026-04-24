केरल में लू लगने से एक व्यक्ति की मौत, चेतावनी जारी

तिरुवनंतपुरम, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। केरल के कन्नूर में 37 वर्षीय एक व्यक्ति की कथित तौर पर लू लगने से मौत हो गई। केरल में तेज गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण राज्य के कुछ हिस्सों में आधिकारिक तौर पर हीट वेव (लू) का अलर्ट जारी किया गया है।

मृतक सनल कुमार पल्लीपोयिल के रहने वाले थे; बुधवार दोपहर कुआं खोदने के काम के दौरान वह अचानक गिर पड़े और बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

यह घटना केरल भर में तापमान में भारी बढ़ोतरी के बीच हुई है, जिसके चलते भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पलक्कड़, कोल्लम और त्रिशूर जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है।

यह चेतावनी तब जारी की गई है जब वायुमंडलीय तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। साथ ही, यह सामान्य स्तर से 4.5 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ गया है। अधिकारियों ने सभी जिलों में ज्यादा सतर्कता बरतने की अपील की है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) ने सख्त सुरक्षा उपायों को लागू करने का निर्देश देते हुए यह चेतावनी दी है कि मौजूदा हालात स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो दिन के सबसे गर्म समय में सीधे धूप के संपर्क में आते हैं।

लू की चेतावनी को देखते हुए, कोल्लम और पलक्कड़ जिलों के साथ-साथ उन अन्य क्षेत्रों में भी दोपहर 12:30 बजे के बाद अलर्ट सिस्टम के तहत सायरन बजाए गए, जहां तापमान लगातार बढ़ रहा है।

इस कदम का उद्देश्य बढ़ती गर्मी के तनाव के मद्देनजर लोगों में जागरूकता और तैयारियों को मजबूत करना है।

केरल की तटीय जगह की वजह से हालात और भी खराब हो गए हैं, जहां ज्यादा नमी की वजह से हीट इंडेक्स, यानी इंसान के शरीर में महसूस होने वाला तापमान, रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। इससे ज्यादा देर तक बाहर रहना खास तौर पर खतरनाक हो जाता है।

अगर मौजूदा ट्रेंड लगातार दो दिनों तक बना रहता है, तो आईएमडी से उम्मीद है कि वह आधिकारिक तौर पर हीट वेव की स्थिति की पुष्टि करेगा। तब तक, अधिकारियों ने सावधानी बरतने की जरूरत दोहराई है, जिसमें काफी पानी पीना, धूप में कम निकलना, और सलाह मानना ​​शामिल है।

--आईएएनएस

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