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पूजा-पाठ से लेकर इलाज तक, हर जगह काम आता है कपूर

कपूर के धार्मिक, औषधीय और घरेलू उपयोगों के जानें बड़े फायदे
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 14, 2026, 07:51 AM
पूजा-पाठ से लेकर इलाज तक, हर जगह काम आता है कपूर

नई दिल्ली: कपूर एक बहुत ही सुगंधित और सफेद रंग का क्रिस्टल जैसा पदार्थ होता है, जिसकी तेज खुशबू हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। यह मुख्य रूप से कपूर के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। भारत में कपूर का इस्तेमाल बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। पूजा-पाठ से लेकर घरेलू उपायों तक में इसका उपयोग किया जाता है।

कपूर की तेज और साफ-सुथरी खुशबू होती है। यही वजह है कि भारतीय घरों और धार्मिक स्थलों में कपूर का उपयोग बहुत आम है। इसे मंदिरों में आरती और पूजा के दौरान जलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कपूर जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और आसपास की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है।

औषधीय रूप से भी कपूर बहुत उपयोगी माना जाता है। इसमें प्राकृतिक रूप से एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। सर्दी-जुकाम या सांस से जुड़ी समस्याओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। अक्सर लोग कपूर को तेल में मिलाकर छाती पर मालिश करते हैं, जिससे बंद नाक और जुकाम में राहत मिलती है। इसकी तेज गंध सांस की नली को साफ करने में मदद करती है।

त्वचा संबंधी समस्याओं में भी कपूर का उपयोग किया जाता है। हल्की खुजली, फंगल इंफेक्शन या त्वचा की जलन में कपूर युक्त तेल या मलहम आराम देता है। हालांकि इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए क्योंकि यह बहुत तेज पदार्थ होता है और सीधे त्वचा पर अधिक मात्रा में लगाने से जलन भी हो सकती है।

कपूर का एक और महत्वपूर्ण उपयोग प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में होता है। पुराने समय में लोग इसे कपड़ों और अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए इसे रखते थे। इसकी गंध कीड़े-मकोड़ों को दूर रखती है, इसलिए यह आज भी घरेलू उपायों में इस्तेमाल किया जाता है।

इसके अलावा, कपूर का उपयोग अरोमाथेरेपी में भी किया जाता है। इसकी खुशबू मानसिक तनाव को कम करने और मन को शांत करने में मदद करती है। कई लोग इसे ध्यान और योग के समय भी उपयोग करते हैं ताकि वातावरण शांत और सकारात्मक बना रहे।

--आईएएनएस

 

 

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