कैनबरा में एस्बेस्टस की आशंका को लेकर 70 से ज्यादा स्कूल बंद

कैनबरा, 17 नवंबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में एस्बेस्टस की आशंका के कारण 70 से अधिक सरकारी स्कूलों को सोमवार को बंद कर दिया गया है। यह कदम रंगीन सजावटी रेत में एस्बेस्टस मिलने के बाद उठाया गया है।

एसीटी (ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी) सरकार के अनुसार, 94 सार्वजनिक स्कूलों में से 71 स्कूलों को एहतियातन बंद किया गया है। हाल ही में की गई जांच में कई स्कूलों में ऐसी रेत का उपयोग पाया गया, जिसमें एस्बेस्टस मिला था।

इससे पहले शुक्रवार को 24 स्कूल और प्री-स्कूल आंशिक या पूरी तरह बंद कर दिए गए थे, जिनमें से दो स्कूल सोमवार को फिर से खुल गए हैं।

पिछले सप्ताह, ऑस्ट्रेलियन कम्पटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन (एसीसीसी) ने एक तरह की रंगीन सजावटी रेत को वापस मंगाने (रिकॉल) का आदेश दिया था, क्योंकि टेस्टिंग के दौरान उसमें क्राइसोटाइल एस्बेस्टस पाया गया था। रविवार को एसीसीसी ने बताया कि चार और रेत उत्पादों में भी एस्बेस्टस मिला है, जिससे स्वास्थ्य जोखिम हो सकता है।

एसीटी की शिक्षा मंत्री, यवेट बेरी ने कहा कि छात्रों और स्टाफ के लिए स्वास्थ्य जोखिम कम है, लेकिन स्कूलों को कुछ दिनों तक बंद रखना पड़ सकता है। सप्ताहांत में स्कूल स्टाफ और स्वयंसेवकों ने प्रभावित रेत की पहचान और मैपिंग का काम किया, ताकि विशेषज्ञ उसे सुरक्षित तरीके से हटा सकें।

एसीसीसी ने यह भी बताया कि अब तक परीक्षण में ‘सांस लेने योग्य’ एस्बेस्टस नहीं मिला है और तब तक यह खतरा कम है जब तक रेत को मशीनों से दबाया या पीसा न जाए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, एस्बेस्टस ऐसे खनिज रेशे हैं जिनका पहले व्यापक उपयोग होता था, लेकिन वे गंभीर बीमारियों और कैंसर का कारण बन सकते हैं। दुनिया में हर साल एस्बेस्टस के कारण दो लाख से अधिक लोगों की मौत होती है।

