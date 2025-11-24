स्वास्थ्य

कोलेस्ट्रॉल कम करने से वजन घटाने तक, सेहत के लिए वरदान गुड़हल की चाय

Nov 24, 2025, 02:54 AM

नई दिल्ली, 23 नवंबर (आईएएनएस)। गुड़हल का फूल न केवल देखने में खूबसूरत होता है, बल्कि सेहत का भी खजाना है। देवी-देवताओं को प्रिय इस फूल के औषधीय गुण कई बीमारियों से बचाव करने में भी कारगर हैं।

गुड़हल के फूल से बनी चाय के सेवन करने से कई समस्याओं की छुट्टी होती है। इस बात की पुष्टि भारत सरकार का आयुष मंत्रालय करता है। मंत्रालय गुड़हल की चाय को सेहत के लिए फायदेमंद बताता है। इसका नियमित सेवन ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के साथ-साथ वजन घटाने में भी मदद करता है।

गुड़हल की चाय के सेवन से कई फायदे मिलते हैं। गुड़हल की चाय हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) के मरीजों के लिए बहुत अच्छी है। यह रक्त वाहिकाओं को आराम देती है और ब्लड प्रेशर को प्राकृतिक तरीके से कम करती है। यह बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाती है और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और बायोएक्टिव कंपाउंड्स शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। यह वजन घटाने में मददगार है।

गुड़हल की चाय मेटाबॉलिज्म को तेज करती है और शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक को बाहर निकालने में सहायक है। यह कम कैलोरी वाली ड्रिंक होने के कारण डाइट में आसानी से शामिल की जा सकती है। यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है। यह इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाती है और ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में मदद करती है। इसके अलावा यह लिवर को स्वस्थ रखती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है।

घर पर गुड़हल की चाय बनाने की विधि भी आसान है। हालांकि, सेवन से पहले आयुर्वेदाचार्य से सलाह जरूर लेनी चाहिए।

दिन में 1-2 कप पीना काफी है। ज्यादा मात्रा में लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूरी है, खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं और लो ब्लड प्रेशर वालों को।

--आईएएनएस

एमटी/एबीएम

