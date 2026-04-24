कूलर के पानी में डालें ये छोटी सी चीज, बदबू और मच्छरों से मिलेगी राहत

नई दिल्ली, 22 अप्रैल (आईएएनएस)। गर्मी में तेज धूप और उमस भरे मौसम में कूलर लोगों को राहत देने का सबसे आसान और सस्ता तरीका माना जाता है, लेकिन अक्सर लोग कूलर चलाने से पहले उसमें भरे पानी की सफाई पर ध्यान नहीं देते। ऐसे में एक घरेलू उपाय से आप इस पानी को साफ रख सकते हैं।

कूलर में कई दिनों तक एक ही पानी भरा रहने से उसमें गंदगी जमा होने लगती है। धीरे-धीरे पानी से बदबू आने लगती है और वही जमा पानी मच्छरों के पनपने की जगह भी बन जाता है। यही वजह है कि गर्मियों और बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया और वायरल संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ जाता है।

फिटकरी को वैज्ञानिक भाषा में 'एलम' कहा जाता है। इसका इस्तेमाल लंबे समय से पानी साफ करने के लिए किया जाता रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार, फिटकरी पानी में मौजूद छोटे गंदे कणों को आपस में जोड़ देती है। जब ये कण आपस में मिलकर भारी हो जाते हैं, तो नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर का पानी ज्यादा साफ दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि कूलर के पानी में छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा डालने से पानी जल्दी गंदा नहीं होता।

विशेषज्ञ बताते हैं कि कूलर में जमा पानी मच्छरों के पनपने की जगह बनता है। मादा मच्छर अक्सर रुके हुए साफ पानी में अंडे देती है। अगर पानी लंबे समय तक बिना बदले पड़ा रहे तो उसमें लार्वा तेजी से बढ़ने लगते हैं। फिटकरी पानी की गुणवत्ता को बदलने में मदद करती है, जिससे मच्छरों के लार्वा के पनपने की संभावना कुछ हद तक कम हो सकती है।

कई बार कूलर से अजीब सी बदबू आने लगती है। इसका कारण पानी में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीव और गंदगी हो सकते हैं। फिटकरी में हल्के एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया की संख्या कम करने में मदद करते है जिसके चलते पानी से आने वाली बदबू भी कम होती है। जब पानी साफ रहता है तो कूलर के पैड भी ज्यादा समय तक ठीक रहते हैं और हवा भी ताजा महसूस होती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि फिटकरी का इस्तेमाल सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। बहुत ज्यादा फिटकरी डालने से पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसलिए कूलर के बड़े टैंक में सिर्फ छोटा सा टुकड़ा ही काफी है। साथ ही हर कुछ दिनों में कूलर का पानी पूरी तरह बदल देना चाहिए। टैंक और पैड्स की सफाई भी जरूरी है, ताकि फंगस और गंदगी जमा न हो।

--आईएएनएस

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