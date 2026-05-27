कोलकाता में होगा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन : प्रतापराव जाधव

खजुराहो, 27 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी खजुराहो मे ‘योग महोत्सव 2026’ के दौरान घोषणा की है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2026 का मुख्य समारोह 21 जून को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा।

केंद्रीय आयुष मंत्री जाधव ने बताया कि इस वर्ष की थीम 'स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग' रखी गई है, जो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और स्वस्थ जीवनशैली में योग की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो के पश्चिमी समूह मंदिर परिसर में आयोजित 'योग महोत्सव 2026' को काउंटडाउन की शुरुआत का प्रतीक माना गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई), आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों योग साधकों ने सामूहिक रूप से कॉमन योग प्रोटोकॉल का प्रदर्शन किया।

सभा को संबोधित करते हुए जाधव ने कहा कि भारत की पारंपरिक विरासत और आध्यात्मिक चेतना से समृद्ध कोलकाता आईडीवाई 2026 के मुख्य आयोजन की मेजबानी करेगा। 'स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग' थीम बढ़ती आयु में समग्र स्वास्थ्य और संतुलित जीवन के लिए योग की बढ़ती प्रासंगिकता को दर्शाती है। खजुराहो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत के कारण भारत की प्राचीन परंपराओं और वेलनेस संस्कृति के समन्वय का प्रतीक है, तथा इसमें वैश्विक योग एवं वेलनेस केंद्र बनने की अपार संभावनाएं हैं।

उन्होंने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना आवश्यक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप आयुष मंत्रालय योग को गांव-गांव, घर-घर, विद्यालयों, कार्यालयों और समुदायों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

निवारक स्वास्थ्य सेवा के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि योग और 'आयुष आहार' जैसी पहल संतुलित पोषण, अनुशासित जीवनशैली और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने आईडीवाई 2026 में जनभागीदारी बढ़ाने और ऑनलाइन पंजीकरण को सुगम बनाने हेतु ‘योग संगम पोर्टल’ का पुनः शुभारंभ किया तथा राज्यों और संस्थानों में समर्पित योग स्थलों के विकास को बढ़ावा देने के लिए ‘योग पार्क पोर्टल’ लॉन्च किया।

उन्होंने योग, स्वास्थ्य और वेलनेस का संदेश देने वाली नई योग टी-शर्ट का भी अनावरण किया और बताया कि 'योग 365 अभियान' के अंतर्गत आयोजित 100-दिवसीय निशुल्क योग प्रशिक्षण कार्यक्रम में दो लाख से अधिक लोगों ने भाग लेकर ‘योग मित्र’ प्रमाणन प्राप्त किया है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होते हुए अपने संदेश में कहा कि योग और खजुराहो भारत की सांस्कृतिक विरासत के अभिन्न प्रतीक हैं।

खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में योग वैश्विक स्वास्थ्य एवं वेलनेस आंदोलन बन चुका है और आज लगभग 190 देशों में इसका अभ्यास किया जा रहा है।

--आईएएनएस

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