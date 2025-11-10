केला और काली मिर्च के सेवन से बनाएं भरपूर सेहत, हड्डियां और इम्यून सिस्टम होंगे मजबूत

नई दिल्ली, 10 नवंबर (आईएएनएस)। बात जब भी सेहत की आती है, तो फलों में केले और मसालों में काली मिर्च का जिक्र जरूर होता है। दोनों का मेल शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है और दिमाग को तेज करता है। सुबह खाली पेट या खाने के बाद केले के साथ चुटकी भर काली मिर्च पाउडर लेने से पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है।

वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक, केला फाइबर, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है, जबकि काली मिर्च में 'पाइपेरिन' नामक तत्व मौजूद होता है, जो शरीर में पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से सोखने में मदद करता है। जब दोनों साथ खाए जाते हैं, तो यह पाचन को सक्रिय करता है और कब्ज या पेट फूलने जैसी आम समस्याओं से राहत दिलाता है।

केले और काली मिर्च का मिश्रण स्वाद के साथ-साथ सेहत भी देता है।

केले में प्राकृतिक शुगर जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की भरपूर मात्रा होती है, जिससे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। काली मिर्च इस ऊर्जा का तेजी से शरीर में संचार करने में मदद करती है। यही कारण है कि कई फिटनेस लवर्स इसे वर्कआउट से पहले एक हल्के एनर्जी बूस्टर के रूप में लेते हैं। यह लंबे समय तक थकान को दूर रखता है और शरीर को एक्टिव बनाए रखता है।

वजन नियंत्रित रखने में भी केले और काली मिर्च की जोड़ी मददगार होती है। केला पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे ज्यादा खाने की इच्छा कम होती है। वहीं, काली मिर्च शरीर में थर्मोजेनेसिस यानी गर्मी पैदा करने की प्रक्रिया को बढ़ाती है, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है और कैलोरी तेजी से बर्न होती हैं। यह बिना किसी साइड इफेक्ट के वजन घटाने में मदद कर सकता है।

हड्डियों की मजबूती की बात करें तो केला मैग्नीशियम और पोटैशियम से भरपूर होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। काली मिर्च में मौजूद मैंगनीज बोन डेंसिटी को बढ़ाने में सहायक होता है। दोनों का मेल शरीर को जरूरी मिनरल्स देता है, जिससे उम्र बढ़ने के साथ भी हड्डियों की ताकत बरकरार रहती है।

मानसिक स्वास्थ्य पर भी इस कॉम्बिनेशन का अच्छा असर होता है। केले में मौजूद 'ट्रिप्टोफैन' नामक अमीनो एसिड शरीर में जाकर 'सेरोटोनिन' में बदल जाता है, जो दिमाग को शांत करता है। दूसरी ओर, काली मिर्च इन पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित होने में मदद करती है, जिससे तनाव और चिड़चिड़ापन कम होता है।

इसके अलावा, इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में भी केला और काली मिर्च असरदार हैं। केला विटामिन सी और बी6 से भरपूर होता है, जबकि काली मिर्च में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को हानिकारक फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। यह मिश्रण सर्दी-जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों से रक्षा करता है और शरीर की अंदरूनी शक्ति को बढ़ाता है।

--आईएएनएस

पीके/एएस