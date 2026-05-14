कहीं आपका शरीर भी तो नहीं दे रहा ये संकेत? लिवर से हो सकता है कनेक्शन, ऐसे करें बचाव

नई दिल्ली, 13 मई (आईएएनएस)। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग दिन भर थकान, कम ऊर्जा और कमजोरी महसूस करते रहते हैं। इन्हें सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट इसे नजरअंदाज न करने की सलाह देते हैं।

नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के अनुसार, यह लिवर की समस्या का संकेत भी हो सकता है। लिवर हमारे शरीर का प्राकृतिक डिटॉक्स सिस्टम है, जो शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालकर हमें स्वस्थ और एनर्जी से भरपूर रखता है। जब लिवर ठीक से काम नहीं करता तो थकान, कमजोरी और ऊर्जा की कमी जैसे लक्षण दिखने लगते हैं।

लिवर स्वस्थ रहेगा तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। डॉक्टरों का सुझाव है कि अगर थकान लगातार बनी रहती है तो ब्लड टेस्ट करवाकर लिवर फंक्शन जांच जरूर कराएं। समय रहते छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करके आप लिवर संबंधी समस्याओं से बच सकते हैं।

लिवर शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह भोजन को पचाने में मदद करता है, पोषक तत्वों को स्टोर करता है, शरीर से टॉक्सिन्स निकालता है और इम्युनिटी को भी मजबूत रखता है। जब लिवर पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है तो उसकी कार्यक्षमता घट जाती है, जिससे पूरे शरीर में थकान महसूस होती है। ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आप सुबह उठते ही थके हुए महसूस करते हैं, छोटे-छोटे कामों में भी सांस फूलती है या दिन में बार-बार ऊर्जा कम पड़ती है, तो इसे हल्के में न लें। यह लिवर से जुड़ी समस्या का शुरुआती संकेत हो सकता है।

लिवर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सपर्ट आसान उपाय सुझाते हैं- लिवर को हेल्दी रखने के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार लें, हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और दालें ज्यादा खाएं। चीनी, मैदा और प्रोसेस्ड फूड से बचें। पर्याप्त पानी पिएं, रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना लिवर के लिए बहुत जरूरी है। यह शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है। इसके साथ ही नियमित व्यायाम करें, रोज 30-45 मिनट की वॉकिंग, योग या कोई भी व्यायाम लिवर को सक्रिय रखता है।

साथ ही, जंक फूड और नशे से दूरी बनाएं, फास्ट फूड, तला-भुना खाना और शराब का सेवन लिवर के लिए बेहद हानिकारक है। इनसे पूरी तरह परहेज करें। साथ ही स्वस्थ आदतें अपनाएं जैसे रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। तनाव कम रखने के लिए ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें।

--आईएएनएस

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