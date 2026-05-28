कहीं आप भी तो नहीं खा रहे जरूरत से ज्यादा नमक? जानिए नुकसान और बचाव

नई दिल्ली, 27 मई (आईएएनएस)। अक्सर चटपटा और तेज नमक वाला भोजन स्वाद को बेहतर लगता है और इसी वजह से कई लोग भोजन की थाली में ऊपर से भी नमक डालकर खाते हैं। लेकिन, क्या आपको पता है कि ये सामान्य सी लगने वाली आदत कई गंभीर शारीरिक समस्याएं दे सकती हैं। ये आदत आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।

नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के अनुसार, रोजाना भोजन में ज्यादा नमक लेने की आदत धीरे-धीरे गंभीर बीमारियों को न्योता दे सकती है। नमक मुख्य रूप से सोडियम से बना होता है। शरीर को थोड़ी मात्रा में सोडियम की जरूरत तो होती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में इसका सेवन हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, किडनी की समस्याएं और अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है।

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और पैक्ड फूड के बढ़ते इस्तेमाल ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। हाई ब्लड प्रेशर या किडनी की समस्या वाले लोगों को नमक का सेवन और भी कम करना चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि रोजाना नमक का सेवन लगभग 5 ग्राम (लगभग एक चम्मच) से कम रखना चाहिए।

अधिक नमक के सेवन से होने वाले नुकसान पर नजर डालें तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। ज्यादा नमक के सेवन से किडनी को भी नुकसान पहुंचता है और यह शरीर में वाटर रिटेंशन, सिरदर्द और सूजन का भी कारण बन सकता है।

हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि नमक का सेवन कम करने के लिए धीरे-धीरे कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए घर का खाना ज्यादा खाएं, बाहर का खाना आमतौर पर ज्यादा नमक वाला होता है। घर पर ताजा खाना बना सेहतमंद होता है। साथ ही, कम सोडियम वाले विकल्प चुनें, जैसे बाजार में उपलब्ध कम सोडियम वाले नमक का इस्तेमाल करें। पैक्ड फूड से सावधानी रखें चिप्स, नमकीन, बिस्किट, सॉस, अचार और प्रोसेस्ड फूड में छुपा नमक बहुत ज्यादा होता है। लेने से पहले लेबल जरूर पढ़ें।

इसके साथ ही एक प्रभावी तरीका है कि स्वाद बढ़ाने के अन्य तरीके अपनाएं, जैसे नमक की जगह नींबू, जीरा, काली मिर्च, हल्दी, धनिया, पुदीना, लहसुन, हींग और अदरक का ज्यादा इस्तेमाल करें। अचानक नमक पूरी तरह बंद न करें, धीरे-धीरे मात्रा घटाएं ताकि स्वाद की आदत बदले। खाने से पहले चखकर नमक डालें, बिना चखे नमक न डालें।

--आईएएनएस

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