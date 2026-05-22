कांगो में इबोला के बढ़ते मामलों के बीच दक्षिण कोरिया ने तीन प्रांतों के लिए कड़े यात्रा प्रतिबंध लगाए

सोल, 22 मई (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि वह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) में इबोला वायरस के फैलाव को देखते हुए वहां के तीन प्रांतों के लिए यात्रा प्रतिबंध और कड़ा करेगा।

योनहाप समाचार एजेंसी के अनुसार, मंत्रालय ने बताया क‍ि शुक्रवार दोपहर दो बजे से इटुरी प्रांत के लिए 'लेवल चार' ट्रैवल अलर्ट जारी किया जाएगा, जो देश की चार-स्तरीय चेतावनी प्रणाली में सबसे ऊंचा स्तर है। यह कदम इबोला से जुड़ी मौतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण उठाया गया है।

इस नए फैसले के बाद, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 'नो-ट्रैवल जोन' वाले प्रांतों की संख्या बढ़कर तीन हो जाएगी- इटुरी, नॉर्थ किवु और साउथ किवु। मंत्रालय ने कहा कि जो दक्षिण कोरियाई नागरिक बिना विशेष अनुमति के इन क्षेत्रों में जाएंगे या वहां रहेंगे, उन पर पासपोर्ट कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने लेवल-तीन का अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें लोगों को सलाह दी गई है कि वे मध्य अफ्रीकी गणराज्य की सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे वाले इलाकों और कांगो के सात अन्य प्रांतों (जैसे बास-उएले और हाउट-उएले) से बाहर निकल जाएं या वहां न जाएं।

बाकी पूरे देश के लिए पहले से ही एक विशेष यात्रा सलाह लागू है।

गुरुवार को मंत्रालय ने पूरे युगांडा के लिए भी विशेष यात्रा सलाह जारी की थी। यह कदम इसलिए उठाया गया, क्योंकि कोरिया रोग नियंत्रण और रोकथाम एजेंसी ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान को इबोला के लिए प्राथमिक क्वारंटीन प्रबंधन देशों की सूची में रखा है।

मंत्रालय ने कहा कि वह स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर यात्रा चेतावनियों में और बदलाव करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूर्वी कांगो में इबोला संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और अब तक 160 से ज्यादा संदिग्ध मौतें हो चुकी हैं।

--आईएएनएस

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