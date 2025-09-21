कच्छ: 15 दिवसीय स्वास्थ्य कैंप का आयोजन, महिलाओं के स्वास्थ्य पर जोर

कच्छ, 20 सितंबर (आईएएनएस)। गुजरात के कच्छ जिले में 15 दिवसीय ‘स्वास्थ्य कैंप’ का आयोजन राज्य सरकार की तरफ से विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में किया गया।

इस कैंप का उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। इस कैंप में सभी महिलाओं का मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है। इस कैंप के बारे में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एम एन भंडेरी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में पूरी जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को इस कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का थीम ‘सशक्त नारी, सशक्त परिवार’ है। इस कैंप का आयोजन सभी स्वास्थ्य केंद्रों में किया जाएगा। हमने 600 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों में इस कैंप का आयोजन करने का फैसला किया है। इस कैंप में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी जाकर जांच करेंगे और पूरे कैंप की समीक्षा करेंगे।

उन्होंने बताया कि इस कैंप में हमने मुख्य रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया है। हम महिलाओं के विभिन्न स्वास्थ्य पर जोर देंगे। हम उनके हीमोग्लोबिन चेक करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि अगर उन्हें किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या हो, तो उसका तत्काल उपचार किया जाए। इसके अलावा, आरोग्य केंद्र में हमने परामर्शदाता की टीम भी भेजी है। सामूहिक आरोग्य केंद्र में मेडिकल कॉलेज की टीम आएगी और महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी देगी।

स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी 17 सितंबर के अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया था कि अगर किसी परिवार में महिला स्वस्थ रहेगी, तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस कैंप का आयोजन किया है, जिसमें हम महिलाओं को उनके स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं।

इसके अलावा, उन्होंने सभी महिलाओं और किशोरियों से अपील की कि वे इस मेडिकल कैंप में अपने स्वास्थ्य की जांच कराना नहीं भूलें। इस जांच के दौरान अगर उनके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी, तो निश्चित तौर पर हमारी तरफ से उन्हें स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

वहीं, लाभार्थी जागृति एंजेल ने भी इस कैंप के फायदे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मुझे इस कैंप से दवाई मिली। मेरा मेडिकल चेकअप हुआ। हमें यहां पर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई। मैं यहां से दवाई लेकर गई। इस सुविधा का पालन करने के लिए कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना था, जिसे मैंने पहले किया। यहां पर कई प्रकार की मेडिकल जांच भी की जाती है।

एक अन्य लाभार्थी अल्पा शर्मा ने बताया कि मुझे यहां पर अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है। मुझे दवाई भी अच्छी मिल रही है। यहां मौजूद डॉक्टर यह सुनिश्चित करते हैं कि यहां आने वाले किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो।

