झड़ते और रूखे बालों का इलाज है नारियल तेल, जानें कैसे करेगा गहराई से पोषण

नई दिल्ली, 26 सितंबर (आईएएनएस)। भागदौड़ भरी जिंदगी, बढ़ता प्रदूषण और गलत खानपान न सिर्फ स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि बालों की सेहत भी इससे बुरी तरह प्रभावित होती है। कमजोर, रूखे और झड़ते बाल आज हर उम्र के लोगों की आम समस्या बन चुके हैं। बाजार में मिलने वाले महंगे प्रोडक्ट्स कुछ समय के लिए असर दिखा सकते हैं, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल्स लंबे समय में बालों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।

ऐसे में आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान, दोनों ही नारियल तेल को बालों की सेहत के लिए रामबाण मानते हैं।

नारियल तेल में मौजूद लॉरिक एसिड, विटामिन ई, और एंटीफंगल तत्व बालों को गहराई से मॉइश्चराइज करने का काम करते हैं। आयुर्वेद में इसे 'केश्य' यानी बालों को पोषण देने वाला माना गया है। जब इस तेल को कुछ घरेलू और प्राकृतिक सामग्रियों के साथ मिलाकर लगाया जाए, तो इसका असर और भी प्रभावशाली हो जाता है।

यह न सिर्फ बालों को टूटने और झड़ने से रोकता है, बल्कि स्कैल्प की सेहत सुधारकर नई ग्रोथ में भी मदद करता है।

नारियल तेल में अगर शहद मिलाया जाए, तो यह मिश्रण बालों में नमी बनाए रखने के साथ-साथ दोमुंहे बालों की समस्या को भी कम करता है। वहीं, अगर अंडे के साथ इसे मिलाकर लगाया जाए, तो यह एक तरह का प्रोटीन ट्रीटमेंट बन जाता है, जिससे कमजोर बालों को मजबूती मिलती है।

आयुर्वेद में आंवला को 'रसायन' माना गया है, यानी अगर नारियल तेल में इसके पाउडर को मिलाया जाए, तो यह समय से पहले सफेद हो रहे बालों और हेयर फॉल की समस्या को दूर कर सकता है।

एलोवेरा और नारियल तेल डैंड्रफ जैसी समस्या से छुटकारा दिलाते हैं, जबकि दही के साथ मिलाकर लगाने पर यह बालों को कंडीशन करता है, जिससे उनमें नेचुरल चमक आती है। मेथी और केला जैसे सरल घरेलू उपाय जब नारियल तेल के साथ मिलते हैं, तो वे बालों की ग्रोथ को तेज करते हैं और उन्हें मुलायम बनाते हैं।

