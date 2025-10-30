जम्मू-कश्मीर: पीएम-जेएवाई योजना से राजौरी में अब तक 27,500 से अधिक मरीजों को मिला मुफ्त इलाज

राजौरी, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) जम्मू-कश्मीर में लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है।

जम्मू-कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) राजौरी के आंकड़ों के अनुसार, 2018 से अब तक आयुष्मान भारत योजना के तहत 27,500 से अधिक मरीजों को मुफ्त उपचार दिया गया है, जिनमें से लगभग 17,500 मरीजों की सफलतापूर्वक सर्जरी की जा चुकी है। इन सर्जरी में हृदय, नेत्र, अस्थि और स्त्रीरोग संबंधी जटिल ऑपरेशन शामिल हैं, जिनका खर्च निजी अस्पतालों में लाखों रुपए होता है।

इस योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे गरीब और वंचित तबकों के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा अब सुलभ हो गई है। राजौरी और पुंछ जिलों में इस योजना का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिला है।

अस्पताल के आयुष्मान अनुभाग प्रभारी सुरेश शर्मा ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए बताया, “हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। आयुष्मान भारत योजना ने स्वास्थ्य सेवाओं को वास्तव में जन-जन तक पहुंचाया है।”

एक लाभार्थी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “पहले हमें इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ता था, पर अब बड़े ऑपरेशन भी मुफ्त में हो रहे हैं। यह गरीबों के लिए जीवनदायी योजना है। इस योजना से हम लोगों को अच्छा इलाज मिल रहा है। पहले हम लोगों को इलाज कराने के लिए परेशानी होती थी, लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है।”

जीएमसी राजौरी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत भी काम कर रहा है, जिसके तहत मरीजों को कम दामों में उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। जन औषधि केंद्र से मिलने वाली दवाइयां बाजार मूल्य से सस्ती हैं, जिससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ घटा है।

आयुष्मान भारत और जन औषधि जैसी पहलें भारत को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में अग्रसर कर रही हैं। इन पहलों ने यह सुनिश्चित किया कि पीर पंजाल जैसे दूरस्थ इलाकों के नागरिक भी 'स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत' की यात्रा में बराबरी से शामिल हों। योजना के लाभार्थियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।

