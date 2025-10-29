जम्मू कश्मीर: बीएसएफ ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 5 किलोमीटर मैराथन रैली का किया आयोजन

अखनूर, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में बुधवार को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ग्राम राजपुरा से बीओपी गखरियाल तक 5 किलोमीटर की ट्रायल मैराथन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

इस रैली में बीएसएफ के जवानों के साथ-साथ आसपास के सीमावर्ती गांवों मटकूला, एनएसपुरा, मलजोड़ा, परगवाल, सिधरवां, गरखल, जाजियाल, राख खरूण, कना चौक, डब सुदान, पंजौर, झीरी और कल्याणपुर से आए 100 से अधिक ग्रामीण प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

सभी प्रतिभागियों ने पूरे जोश, ऊर्जा और खेल भावना के साथ रैली को पूरा किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बीएसएफ जवानों और अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे निवासियों में शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और आपसी सौहार्द की भावना को प्रोत्साहित करना था। साथ ही, यह आगामी बीएसएफ मैराथन के लिए स्थानीय नागरिकों को प्रेरित करने का भी माध्यम बना, जो फ्रंटियर मुख्यालय जम्मू, पालौरा में आयोजित की जाएगी।

हाल ही में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की उल्लेखनीय सफलता ने स्थानीय युवाओं को प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने देशभक्ति और जोश से भरपूर भागीदारी की।

ऐसे सामुदायिक कार्यक्रम बीएसएफ और सीमावर्ती नागरिकों के बीच आपसी विश्वास, सहयोग और सद्भाव को और सुदृढ़ करते हैं। साथ ही, यह अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में युवाओं की सहभागिता, खेल भावना के विकास और प्रतिभा को पहचानने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं।

दौड़ में भाग लेने आए बनिस कुमार ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि बीएसएफ की तरफ से रैली रखी गई थी और हम लोगों को इसका फायदा मिलेगा। बीएसएफ के जवान हमारी सीमा पर रखवाली तो कर ही रहे हैं, इसके साथ ही हमको फिटनेस रखने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। बीएसएफ की तरफ से नशा को रोकने के लिए अच्छी स्कीम चलाई जा रही है।

दौड़ में भाग लेने आई मानसी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि दौड़ में लड़के और लड़कियों ने भाग लिया है। बीएसएफ की तरफ से लड़कियों को मोटिवेट किया गया है। हम लोगों को बीएसएफ के जवानों ने काफी कुछ सिखाया और स्वास्थ्य बढ़ाने की टिप्स दी हैं।

