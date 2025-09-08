जम्मू: बीएसएफ सुंदरबनी ने बाढ़ प्रभावितों के लिए लगाया चिकित्सा शिविर, 304 मरीजों की हुई जांच

जम्मू, 7 सितंबर (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के तहत सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) सुंदरबनी ने रविवार को अखनूर के एनएस पुरा गांव में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस दौरान 304 मरीजों की जांच की गई।

बीएसएफ जम्मू के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर पोस्ट करके बताया गया कि यह शिविर बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए लगाया गया। शिविर में बीएसएफ के डॉक्टरों और पैरामेडिक्स ने 304 मरीजों की स्वास्थ्य जांच की और आवश्यक दवाइयां वितरित कीं।

बीएसएफ ने पोस्ट में लिखा, "बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए, बीएसएफ सुंदरबनी ने रविवार को जम्मू के अखनूर स्थित एनएस पुरा गांव के उप-स्वास्थ्य केंद्र में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। बीएसएफ के डॉक्टरों और पैरामेडिक्स ने स्वास्थ्य जांच की, दवाइयां वितरित कीं और 304 मरीजों की जांच की।"

हाल ही में जम्मू क्षेत्र में मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण कई गांवों में भारी तबाही हुई है। खासकर अखनूर और आसपास के इलाकों में बाढ़ ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की कमी एक बड़ी समस्या बन गई। इस स्थिति में बीएसएफ की यह पहल प्रभावित लोगों के लिए राहत लेकर आई है। शिविर में ग्रामीणों को न सिर्फ मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिली, बल्कि बाढ़ के बाद फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए दवाइयां और परामर्श भी प्रदान किया गया।

बीएसएफ ने अपने बयान में कहा, "यह चिकित्सा शिविर सेवा और सुरक्षा के प्रति बीएसएफ की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम न केवल सीमाओं की रक्षा करते हैं, बल्कि जरूरतमंद लोगों की सेवा भी करते हैं।" इस शिविर में स्थानीय लोगों ने बीएसएफ की इस मानवीय पहल की सराहना की और इसे संकट के समय में एक महत्वपूर्ण सहायता बताया।

