जीएसटी सुधार वस्तुओं को किफायती बनाएंगे और युवाओं को हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए प्रोत्साहित करेंगे : केंद्र

नई दिल्ली, 14 सितंबर (आईएएनएस)। जीएसटी में कटौती टैक्स सुधार से काफी अधिक है। इससे न सिर्फ वस्तुएं पहले के मुकाबले किफायती हो जाएंगी, बल्कि यह युवाओं में हेल्थी लाइफस्टाइल को प्रमोट करेगा और उद्योगों को मजबूती देगा। यह जानकारी सरकार द्वारा रविवार को दी गई।

सरकार की ओर से कहा गया कि जिम/फिटनेस सेंटर, दोपहिया वाहनों और छोटी कारों पर जीएसटी दरें कम करके सरकार ने न केवल परिवारों पर वित्तीय बोझ कम किया है, बल्कि स्वस्थ जीवनशैली, किफायती परिवहन और जीवन की सुगमता को बढ़ावा देने के अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण को भी आगे बढ़ाया है।

इन कदमों से मध्यम वर्ग, युवाओं और कामकाजी पेशेवरों को सीधा लाभ होगा, साथ ही अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में मांग को भी बढ़ावा मिलेगा।

जिम और फिटनेस सेंटरों पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना एक स्वस्थ और अधिक सक्रिय भारत के निर्माण की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

फिटनेस, जिसे पहले कई लोग एक विलासिता मानते थे, अब समाज के व्यापक वर्गों के लिए सुलभ हो रही है। यह निवारक देखभाल और स्वास्थ्य संवर्धन के व्यापक जन स्वास्थ्य एजेंडे के अनुरूप है।

यह उपाय 'फिट इंडिया मूवमेंट' जैसी राष्ट्रीय निवारक स्वास्थ्य पहलों का पूरक है, जो नागरिकों को पुरानी बीमारियों से बचाव के लिए नियमित व्यायाम और जीवनशैली में बदलाव को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है।

दोपहिया वाहनों (350 सीसी तक की बाइक) पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

दोपहिया वाहन केवल वाहन ही नहीं हैं, बल्कि लाखों भारतीयों, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, आवागमन की जीवन रेखा हैं। सरकार ने कहा कि जीएसटी में कमी निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों, युवा पेशेवरों और गिग वर्कर्स को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करती है, जो अपनी आजीविका और दैनिक आवश्यकताओं के लिए किफायती परिवहन पर निर्भर हैं।

जीएसटी में कमी से छोटी कारें ज्यादा किफायती हो गई हैं, जिससे पहली बार कार खरीदने वाले लोग निजी परिवहन समाधानों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं।

कॉम्पैक्ट कारें अर्ध-शहरी और ग्रामीण बाजारों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। कम जीएसटी इन क्षेत्रों में बिक्री को बढ़ावा देगा, जिससे ऑटो उद्योग की ग्रामीण पहुंच मजबूत होगी।

किफायती छोटी कारें युवा पेशेवरों, कामकाजी माता-पिता और छात्रों के लिए परिवहन के विकल्पों का विस्तार करती हैं, जिससे रोजाना आना-जाना आसान और ज्यादा विश्वसनीय हो जाता है।

ऑटो सेक्टर को बढ़ावा देकर, यह कदम विनिर्माण, बिक्री, सेवाओं और वित्तपोषण में रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देता है, जिससे भारत की विकास गति को बल मिलता है।

कुल मिलाकर, जीएसटी सुधार उपाय आर्थिक आत्मनिर्भरता, नागरिक सशक्तिकरण और प्रत्येक भारतीय के लिए जीवन को बेहतर बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

--आईएएनएस

एबीएस/