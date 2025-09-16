इजरायल में खसरे के 481 नए मामले आए सामने, कुल संख्या 1,251

यरूशलम, 16 सितंबर (आईएएनएस)। इजरायल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने खसरे के 481 नए मामलों की जानकारी दी है। इस तरह अप्रैल से अब तक कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,251 हो गई है।

मंत्रालय का अनुमान है कि बड़े अस्पताल में भर्ती दरों और समुदाय से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, 2,250 से 3,950 लोग संक्रमित हो सकते हैं। वर्तमान में, 29 मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से अधिकांश छह साल से कम उम्र के हैं। पांच गहन चिकित्सा कक्ष में हैं, जिनमें से एक को ईसीएमओ सहायता मिल रही है।

इस प्रकोप के परिणामस्वरूप 18 महीने और दो साल के दो बच्चों की मौत हो गई। दोनों को टीके नहीं लगे थे।

प्रकोप शुरू होने के लगभग एक महीने बाद मई में, मंत्रालय ने एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू किया, जिसके दौरान 142,000 से अधिक खुराक दी गईं।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, जिन इलाकों में प्रकोप ज्यादा है, वहां मंत्रालय ने निवासियों को बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल टीका लगाने की अनुमति दी है। इसमें अन्य क्षेत्रों के शिशु भी शामिल हैं जिनके रिश्तेदार या दोस्त उन इलाकों में रहते हैं जहां इसका प्रकोप ज्यादा है।

खसरा एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो एक वायरस के कारण होता है। यह संक्रमित व्यक्ति के सांस लेने, खांसने या छींकने पर आसानी से फैलता है। यह गंभीर बीमारी, जटिलताएं और यहां तक कि मृत्यु का कारण बन सकता है।

खसरा किसी को भी हो सकता है, लेकिन यह बच्चों में सबसे आम है।

खसरा श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। तेज बुखार, खांसी, नाक बहना, और पूरे शरीर पर चकत्ते आना इसके लक्षण हैं।

खसरे से बीमार होने या इसे दूसरों में फैलने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका टीकाकरण है। यह टीका सुरक्षित है और आपके शरीर को वायरस से लड़ने में मदद करता है।

1963 में खसरे के टीके की शुरुआत और व्यापक टीकाकरण से पहले, लगभग हर दो से तीन साल में बड़ी महामारियां होती थीं और हर साल अनुमानित 26 लाख लोगों की जान जाती थी।

एक सुरक्षित और किफायती टीका उपलब्ध होने के बावजूद, 2023 में खसरे से करीब 107,500 लोगों की मौत हुई—इनमें ज्यादातर पांच साल से कम उम्र के बच्चे शामिल थे।

खसरे के लक्षण आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने के 10-14 दिन बाद शुरू होते हैं।

शुरुआती लक्षण आमतौर पर 4-7 दिनों तक रहते हैं।

शरीर पर चकत्ते या दाने संक्रमण के लगभग 7-18 दिनों बाद शुरू होते हैं, आमतौर पर चेहरे और ऊपरी गर्दन पर। यह लगभग 3 दिनों में फैल जाता है, और अंततः हाथों और पैरों तक पहुंच जाता है। यह आमतौर पर 5-6 दिनों तक रहता है और फिर धीरे-धीरे गायब हो जाता है।

