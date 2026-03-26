इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मध्य प्रदेश के मुफ्त हेल्थ कैंप को मान्यता दी: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया

शिवपुरी, 25 मार्च (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को बताया कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में आयोजित एक हफ़्ते के मुफ़्त हेल्थ कैंप को इंडिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है।

यह मल्टी-स्पेशियलिटी हेल्थ कैंप 17 मार्च से 24 मार्च तक शिवपुरी जिला अस्पताल में माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य सेवा मिशन, रोटरी रीजनल मेडिकल मिशन और मध्य प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था।

इस कैंप में आंख, दांत और हड्डी से जुड़ी जटिल बीमारियों के निदान से लेकर उन्नत चिकित्सा परामर्श और हाई-टेक रोबोटिक सर्जरी तक की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित इस चिकित्सा शिविर ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक रोगी को समय पर और उच्च गुणवत्ता वाला उपचार मिले।

इस पहल से न केवल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच मजबूत हुई बल्कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए चिकित्सा देखभाल के नए रास्ते भी खुल गए।

शिविर में चिकित्सकों को व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से परामर्श के लिए नामांकित किया गया था, जिन्होंने रोगियों के लिए नैदानिक परीक्षण किए और जटिल उपचार सेवाएं प्रदान कीं, जिससे क्षेत्र के हजारों परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ।

गौरतलब है कि ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला शिवपुरी जिला गुना लोकसभा क्षेत्र में आता है, जिसका प्रतिनिधित्व उत्तर पूर्वी क्षेत्र के संचार और विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करते हैं।

इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सिंधिया ने कहा कि यह रिकॉर्ड केवल एक सांख्यिकीय मील का पत्थर नहीं है, बल्कि उस संकल्प की पूर्ति है जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है।

उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्षेत्र में कोई भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे। केंद्रीय मंत्री ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए रोटरी क्लब, सभी चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वयंसेवकों को हार्दिक बधाई भी दी।

उन्होंने एक बयान में कहा कि यह रिकॉर्ड महज एक घटना नहीं, बल्कि सेवा की सामूहिक भावना, अनुकरणीय प्रबंधन और जन कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि इस विशाल शिविर में हजारों मरीजों को एक ही छत के नीचे पूरी तरह से मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई।

--आईएएनएस

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