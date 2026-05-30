इबोला महामारी के बीच भारत ने अफ्रीका के लिए दोहराया अपना समर्थन

नई दिल्ली, 29 मई (आईएएनएस)। अफ्रीका में जानलेवा इबोला महामारी फैलने के बीच, भारत ने शुक्रवार को इस स्वास्थ्य इमरजेंसी से निपटने में प्रभावित देशों और अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) की मदद जारी रखने की तैयारी जताई।

नई दिल्ली में साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग से बात करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि युगांडा में भारत के उच्चायुक्त उपेंद्र सिंह रावत ने अफ्रीका सीडीसी को भेजी गई मेडिकल सप्लाई वहां के ऑफिस में सौंप दी है।

जायसवाल ने कहा, "हमने अफ्रीका सीडीसी को मेडिकल सप्लाई भेज दी है। इसे युगांडा में हमारे हाई कमिश्नर ने वहां सीडीसी ऑफिस में सौंप दिया है। हम कॉन्टिनेंट में हुई इस पब्लिक स्वास्थ्य इमरजेंसी से निपटने में देशों और अफ्रीका सीडीसी के साथ हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही हमारे पास इस बारे में और जानकारी होगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन हमने अफ्रीका सीडीसी को मेडिकल सप्लाई की पहली खेप भेज दी है।"

पिछले हफ्ते भारत ने अफ्रीका सीडीसी को जरूरी मेडिकल सप्लाई और प्रोटेक्टिव किट की पहली खेप भेजी। एक्स पर एक पोस्ट में, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उभरते हुए इबोला वायरस से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता जताई।

विदेश मंत्री जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, "भारत ने आज अफ्रीका सीडीसी को जरूरी मेडिकल सप्लाई और प्रोटेक्टिव किट की पहली खेप भेजी। उभरती हुई इबोला पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने की प्रतिबद्धता है।"

बुधवार को, इथियोपिया में हेडक्वार्टर वाली अफ्रीका सीडीसी ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत सरकार की तरफ से डोनेट किया गया सप्लाई युगांडा में उसके पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटिंग सेंटर को मिल गया है और इसे पूर्वी डीआर कांगो में प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।

एजेंसी ने कहा कि सप्लाई में जरूरी डायग्नोस्टिक्स, थेराप्यूटिक्स, इन्फेक्शन से बचाव और कंट्रोल का सामान और केस मैनेजमेंट समर्थन शामिल हैं।

कॉन्टिनेंटल पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने कहा, “अफ्रीका सीडीसी, डीआरसी में बुंडीबुग्यो इबोला आउटब्रेक से निपटने में मदद के लिए भारत सरकार और लोगों की तरफ से खुले दिल से डोनेट की गई इमरजेंसी फार्मास्यूटिकल सप्लाई के आने का स्वागत करता है।”

इसने भारत को पूरे महाद्वीप में लोगों की जान बचाने और स्वास्थ्य सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार समर्थन और प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया।

डब्ल्यूएचओ ने 17 मई को इस इलाके में चल रही इबोला की स्थिति को इंटरनेशनल कंसर्न की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। भारत ने हाल के सालों में अफ्रीकी देशों को मेडिकल मदद पहुंचाई है, खासकर कोविड-19 महामारी जैसी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के दौरान दवाएं और वैक्सीन सप्लाई की हैं।

--आईएएनएस

केके/एबीएम