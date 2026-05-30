इबोला का खतरा: बीएमसी ने कस्तूरबा अस्पताल में 10 बिस्तरों वाला आइसोलेशन वार्ड तैयार किया

मुंबई, 29 मई (आईएएनएस)। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा अफ्रीका के कुछ हिस्सों (विशेष रूप से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा) में इबोला के प्रकोप को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने सक्रिय रूप से मुंबई की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को हाई अलर्ट पर रख दिया है।

हालांकि, स्वास्थ्य अधिकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भारत में अभी इबोला का कोई प्रकोप या कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, फिर भी बीएमसी ने वायरस के किसी भी संभावित प्रवेश या फैलाव को रोकने के लिए सख्त एहतियाती और निगरानी उपाय शुरू कर दिए हैं।

बीएमसी ने कस्तूरबा अस्पताल को वायरल हेमोरेजिक बुखार के किसी भी संदिग्ध मामले के लिए प्राथमिक आइसोलेशन सुविधा के रूप में नामित किया है। कस्तूरबा मुंबई के विशेष संक्रामक रोग केंद्र के रूप में कार्य करता है और इसे सख्त आइसोलेशन प्रोटोकॉल को संभालने के लिए सुसज्जित किया गया है।

शहर के प्राथमिक संक्रामक रोग केंद्र, कस्तूरबा अस्पताल में 10 बिस्तरों वाला विशेष आइसोलेशन वार्ड स्थापित किया गया है।

कस्तूरबा अस्पताल के बाद, मुंबई के कामा अस्पताल में भी 8 बिस्तरों वाला एक विशेष आइसोलेशन वार्ड स्थापित किया गया है।

मुंबई के डिप्टी मेयर, संजय घाडी ने कहा कि बीएमसी पूरी तरह से तैयार है और जनता को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में बिस्तरों की व्यवस्था की गई है, और निकट भविष्य में शहर भर के अन्य अस्पतालों में भी इसी तरह की व्यवस्था की जाएगी।

बीएमसी प्रशासन ने प्रमुख नगर निगम मेडिकल कॉलेजों को अपनी टीमों को तैयार करने और तत्परता प्रोटोकॉल स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं।

महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने फ्रंटलाइन मेडिकल कर्मचारियों के लिए मानक संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण प्रथाओं की रूपरेखा बताते हुए एक औपचारिक परामर्श जारी किया है।

--आईएएनएस

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