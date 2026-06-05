इबोला के कारण स्पेन में डीआर कांगो का प्री-वर्ल्ड कप मैत्री मैच रद्द, कांगो ने जताई आपत्ति

मैड्रिड, 5 जून (आईएएनएस)। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने स्पेन के अधिकारियों के मैत्री मैच रद्द करने के फैसले की आलोचना की। नौ जून को चिली के खिलाफ होने वाला प्री-वर्ल्ड कप मैत्री मैच अफ्रीकी देश में चल रहे इबोला प्रकोप के कारण रद्द कर दिया गया।

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यह मैच दक्षिणी स्पेन के ला लि‍निया डे ला कॉन्सेप्सियन में खेला जाना था, लेकिन मंगलवार को शहर के मेयर जुआन फ्रैंको ने घोषणा की कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण मैच नहीं होगा।

फ्रैंको ने कहा, "मैंने नौ जून को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और चिली के बीच होने वाले मैच पर रोक लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।"

उन्होंने बताया कि ला लि‍निया की स्थानीय स्वास्थ्य सेवा के प्रमुख की रिपोर्ट में साफतौर पर सलाह दी गई थी कि संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए इस मैच की मेजबानी नहीं की जानी चाहिए।

डीआर कांगो की टीम विश्व कप अभियान की तैयारी के लिए बेल्जियम में एक सुरक्षित स्वास्थ्य व्यवस्था के अंदर प्रशिक्षण कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 26 खिलाड़ियों में से कोई भी खिलाड़ी कांगो में नहीं खेलता है और न ही सीधे वहां से बेल्जियम के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचा है। हालांकि, सपोर्ट स्टाफ के कुछ सदस्य और संभव है कि कुछ प्रशंसक वहां से आए हों।

स‍िन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्‍ल्‍यूएचओ) की ओर से आयोजित एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, डीआर कांगो के संचार मंत्री पैट्रिक मुयाया ने इस स्थिति पर अफसोस जताया।

उन्होंने कहा, "स्पेन के अधिकारियों के साथ हमें गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने फैसला किया है कि हमारी राष्ट्रीय टीम का दूसरा निर्धारित मैच इबोला के कारण नहीं खेला जा सकता।"

मुयाया ने कहा, "मेरा मानना है कि हमारा कोई भी खिलाड़ी किंशासा या कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में नहीं खेलता। वे सभी लगभग तीन हफ्तों से बेल्जियम में हैं और विश्व कप की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह के फैसले को भेदभावपूर्ण माना जा सकता है।"

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, इबोला एक गंभीर और अक्सर जानलेवा बीमारी है। यह वायरस जंगली जानवरों (जैसे फल खाने वाले चमगादड़, साही और अन्य प्राइमेट) से इंसानों में फैल सकता है। इसके बाद यह संक्रमित व्यक्ति के खून, शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ, अंगों या अन्य शारीरिक द्रवों के सीधे संपर्क से फैलता है।

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम