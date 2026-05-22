इबोला की चिंताओं के बीच दिल्ली हवाई अड्डे ने सार्वजनिक स्वास्थ्य परामर्श जारी किया

नई दिल्ली, 21 मई (आईएएनएस)। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने गुरुवार को इबोला प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से होकर गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह जारी की। इसमें यात्रियों से कहा गया है कि यदि उनमें इस बीमारी के लक्षण दिखाई दें, तो वे तुरंत हवाई अड्डे पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचना दें।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में दिल्ली हवाई अड्डे ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) से जारी स्वास्थ्य परामर्श साझा किया।

यह सलाह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान से आने वाले यात्रियों पर लागू होती है। इन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अपडेट के आधार पर उच्च जोखिम वाले देशों के रूप में चिन्हित किया गया है।

सलाह के अनुसार, जिन यात्रियों में बुखार, उल्टी, कमजोरी या थकान, दस्त, सिरदर्द, बिना कारण खून बहना, मांसपेशियों में दर्द या गले में खराश जैसे लक्षण दिखाई दें, उन्हें आव्रजन मंजूरी से पहले तुरंत हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी या स्वास्थ्य डेस्क को जानकारी देने के लिए कहा गया है।

जिन यात्रियों का किसी संदिग्ध या पुष्टि किए गए इबोला मरीज के रक्त या शारीरिक तरल पदार्थों से सीधा संपर्क हुआ है, उन्हें भी हवाई अड्डे पर स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करने के लिए कहा गया है।

सलाह में आगे कहा गया है कि जो यात्री आने के 21 दिनों के भीतर किसी भी तरह के लक्षण महसूस करें, उन्हें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपनी हाल की यात्रा के बारे में जानकारी देनी चाहिए।

दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा तथा अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों के पालन के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करें।

यह परामर्श अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के प्रकोप को लेकर बढ़ती वैश्विक सतर्कता के बीच जारी किया गया है।

इसके अलावा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) ने हालिया प्रकोप में 131 संदिग्ध मौतों और 513 संदिग्ध इबोला मामलों की सूचना दी है। डीआरसी के स्वास्थ्य मंत्री रोजर काम्बा ने मंगलवार को बताया कि ये मौतें प्रभावित क्षेत्रों में दर्ज की गई हैं, हालांकि सभी मौतें जरूरी नहीं कि इबोला से ही जुड़ी हों।

खास बात यह है कि जॉर्डन ने बुधवार को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में इबोला को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण इन दोनों देशों से आने वाले यात्रियों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की।

--आईएएनएस

एसएचके/एबीएम