स्वास्थ्य

हंतावायरस का खौफ: ऑस्ट्रेलिया ने 6 क्रूज यात्रियों का क्वारंटीन पीरियड बढ़ाया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 29, 2026, 05:49 AM

कैनबरा, 28 मई (आईएएनएस)। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे और एमवी होंडियस में यात्रा कर चुके छह क्रूज यात्रियों की क्वारंटीन अवधि जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार ऐसा ऐहतियातन किया गया। जानकारी के मुताबिक, इसी जहाज से जुड़े कुछ यात्रियों में हंता वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद सावधानी के तौर पर निगरानी अवधि को जून तक बढ़ाया गया है।

चार ऑस्ट्रेलियाई नागरिक, एक स्थायी निवासी और एक न्यूजीलैंड का नागरिक 15 मई से पर्थ के पास एक राष्ट्रीय क्वारंटीन केंद्र में हैं। अब इनकी आइसोलेशन अवधि 23 जून तक बढ़ा दी गई है, ताकि वायरस के संभावित 42-दिवसीय इनक्यूबेशन पीरियड को पूरी तरह कवर किया जा सके।

स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने कहा कि यह निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की सलाह के आधार पर लिया गया है।

अब तक सभी छह यात्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उनमें किसी तरह के लक्षण नहीं पाए गए हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि देर से लक्षण सामने आने की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता।

यह मामला डच-फ्लैग वाले क्रूज जहाज एमवी होंडियस से जुड़ा है, जहां पहले भी संक्रमण के कई मामले सामने आ चुके हैं। ताजा जानकारी के अनुसार, इस प्रकोप से जुड़े मामलों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। हालांकि 2 मई के बाद से इसके संक्रमण से मौत की पुष्टि नहीं हुई है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक ट्रेड्रोस अधानोम घेब्रियेसस ने बताया कि अब तक इस संक्रमण से तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बाकी मरीजों का इलाज चल रहा है और स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है।

हंतावायरस एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है, जो आमतौर पर संक्रमित रोडेन्ट्स या चूहों के संपर्क में आने से फैलती है। मानव से मानव में इसका प्रसार बहुत कम मामलों में देखा गया है।

डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि कुल सार्वजनिक जोखिम अभी भी कम है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी संपर्क में आए यात्रियों की 42 दिनों तक निगरानी जरूरी है।

--आईएएनएस

केआर/

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