स्वास्थ्य

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपए की नौ स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 30, 2026, 04:30 AM

चंडीगढ़, 29 मई (आईएएनएस)। बेहतर स्वास्थ्य सेवा और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को पंचकुला में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 100 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नौ प्रमुख स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने 22.29 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 30 स्वास्थ्य संस्थानों का उद्घाटन किया और 21.50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 16 अन्य संस्थानों का शिलान्यास किया।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने सोनीपत स्थित जिला सिविल अस्पताल में 6.45 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विश्राम गृह का शिलान्यास किया।

उन्होंने 23 जिला अस्पतालों में 0.34 करोड़ रुपए की वार्षिक परिचालन लागत से 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' क्लीनिकों का भी शुभारंभ किया।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत सीटी स्कैन और एमआरआई सेवाओं का विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री ने पानीपत और कुरुक्षेत्र के जिला अस्पतालों में 12 करोड़ रुपए की लागत से एमआरआई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इसके अलावा, बहादुरगढ़ के उप-मंडल अस्पताल और दादरी के जिला अस्पताल में 10 करोड़ रुपए की लागत से सीटी स्कैन सेवाओं का भी उद्घाटन किया गया।

मुख्यमंत्री सैनी ने हृदय रोगों की समय पर पहचान और उपचार सुनिश्चित करने के लिए 600 स्वास्थ्य संस्थानों में 3 करोड़ रुपए की वार्षिक लागत से टेली-ईसीजी सेवाओं का भी शुभारंभ किया।

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत, एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन, डिफिब्रिलेटर, एक्स-रे मशीन, ट्रूनेट मशीन और आईसीयू बेड सहित 24 करोड़ रुपए से अधिक के स्वास्थ्य उपकरण भी जनता को समर्पित किए गए।

नारनौल के कोरियावास स्थित महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और फरीदाबाद के छैंसा स्थित श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकारी मेडिकल कॉलेज में 3.6 करोड़ रुपए की वार्षिक लागत से मुफ्त डायलिसिस सुविधाओं का भी शुभारंभ किया गया।

मुख्यमंत्री ने जनता को किफायती दामों पर ब्रांडेड दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 1.73 करोड़ रुपए की लागत से 23 जिला अस्पतालों में अमृत फार्मेसियों की आधारशिला भी रखी।

इसके अतिरिक्त, 0.91 करोड़ रुपए की लागत से 4,600 आशा कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समर्पित जनसेवा के 12 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है।

--आईएएनएस

एमएस/

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