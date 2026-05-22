हमारी युवा पीढ़ी का पोषण ही देश का भविष्य तय करेगा: एलजी मनोज सिन्हा

जम्मू, 21 मई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को कटरा में अक्षय पात्र की केंद्रीकृत रसोई सुविधा की आधारशिला रखी। एक बार चालू हो जाने पर यह सुविधा स्कूली बच्चों को हर दिन 5,000 पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएगी।

उपराज्यपाल ने केंद्र शासित प्रदेश में अक्षय पात्र की भविष्य की परियोजनाओं के बारे में भी बात की, जिसमें जम्मू में बनने वाली आगामी रसोई सुविधा भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि मैंने युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए सरकार और सामाजिक संगठनों के बीच और अधिक मजबूत सहयोग का आग्रह किया। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूली बच्चों को संतुलित और पौष्टिक भोजन मिले। हर बच्चे को स्वस्थ भोजन तक पहुंच का अधिकार है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए।

एलजी मनोज सिन्हा ने सामान्य जीवन में विरासत के महत्व पर बात की और इस बात पर जोर दिया कि यह तीन सवालों पर टिकी है। हम क्या बना रहे हैं, हम क्या संरक्षित कर रहे हैं, और हम आने वाली पीढ़ियों को क्या सौंपेंगे।

उन्होंने कहा कि हमें इस सूची में एक और सवाल जोड़ना चाहिए। हम अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं? हमारी युवा पीढ़ी का पोषण ही हमारे देश के भविष्य को आकार देगा।

उपराज्यपाल ने कहा कि एक भूखा बच्चा सीख नहीं सकता, और जो स्कूल अपने बच्चों को भोजन नहीं दे सकता, वह ईमानदारी से प्रगति के लिए समान अवसर पैदा नहीं कर सकता।

उन्होंने कहा कि दशकों के वैश्विक शोध और उनके परिणामों से यह पता चला है कि पोषण और शिक्षा अलग-अलग चीजें नहीं हैं, शिक्षा की नींव अच्छे पोषण पर ही टिकी होती है। जो बच्चे संतुलित और पौष्टिक भोजन करते हैं, वे बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, जानकारी को अधिक प्रभावी ढंग से याद रख पाते हैं और कक्षा में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

उपराज्यपाल ने कहा कि प्रोटीन, विटामिन और एक संतुलित आहार बच्चे के सोचने और समझने के लिए बुनियादी ऊर्जा प्रदान करते हैं। मैं चाहता हूं कि जम्मू- कश्मीर का हर स्कूल यह याद रखे कि जब हम स्कूलों में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराते हैं तो हम केवल पेट नहीं भर रहे होते, बल्कि हम भविष्य की सोच को आकार दे रहे होते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि अगली पीढ़ी न केवल हमारा भविष्य है, बल्कि वे उस सपने और आकांक्षा की जीवंत अभिव्यक्ति हैं, जिसे हम एक राष्ट्र के रूप में साकार करना चाहते हैं। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास समाज की एक साझा प्रतिज्ञा और सामूहिक जिम्मेदारी है। जिन मूल्यों, ज्ञान और आस्था को हम आज बच्चों में संचरित करेंगे, वे ही आने वाले दशकों में जम्मू-कश्मीर और भारत के भविष्य को आकार देंगे।

उपराज्यपाल ने अक्षय पात्र की निस्वार्थ सेवा की सराहना की। अक्षय पात्र स्कूली भोजन के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े एनजीओ में से एक है, जो वर्तमान में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 20 लाख से अधिक बच्चों को भोजन उपलब्ध करा रहा है।

--आईएएनएस

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