हमारा उद्देश्य आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन को इनोवेशन के एक मॉडल हब के रूप में मजबूत करना : पीयूष गोयल

नई दिल्ली, 15 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन का दौरा किया। यहां उन्होंने वैज्ञानिकों और अधिकारियों को संबोधित किया। साथ ही, एक नई स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कैथीटेराइजेशन लैबोरेट्री (कैथलैब) मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और कटिंग-एज डायग्नोस्टिक इमेजिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आज विशाखापत्तनम स्थित आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन का दौरा किया। यहां मैंने एमडीज, पार्टनर्स, सीईओज और वैज्ञानिकों को संबोधित किया।"

अपने संबोधन में उन्होंने भारत की बढ़ती हेल्थकेयर क्षमता और शक्ति पर प्रकाश डाला और कहा कि हमारा उद्देश्य एएमटीजेड को इनोवेशन के एक मॉडल हब के रूप में मजबूत करना है।

उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि हम अपनी डिजाइन क्षमताओं, आरएंडडी एक्सीलेंस और लार्ज-स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के साथ मेडटेक इनोवेशन और निर्यात को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।

उन्होंने एक्स पर लिखा, "अकादमिक-उद्योग सहयोग और इनोवेशन-फाइनेंसिंग को मजबूत करते हुए कई समझौता ज्ञापनों का भी आदान-प्रदान हुआ। इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, स्किल्स, मटेरियल मैनेजमेंट और हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साझेदारी शामिल होगी।"

केंद्रीय मंत्री ने एक दूसरे पोस्ट में लिखा, "आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन में एक नई स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कैथीटेराइजेशन लैबोरेट्री (कैथलैब) मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। इससे भारत का मेडिकल डिवाइसेस इकोसिस्टम मजबूत होगा। साथ ही, यह फैसिलिटी मेड इन इंडिया पहल के तहत हाई-एंड हेल्थकेयर सॉल्यूशन में इनोवेशन और आत्मनिर्भरता को लेकर हमारी यात्रा को आगे बढ़ाएगी।"

उन्होंने बताया, "भारत के मेडटेक सेक्टर को गति प्रदान करते हुए मैंने विशाखापत्तनम स्थित आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन में कटिंग-एज डायग्नोस्टिक इमेजिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया।"

उन्होंने इस फैसिलटी को लेकर जानकारी दी कि यह पहल इनोवेशन को बढ़ावा देगी, हेल्थकेयर में सुविधाओं को बढ़ाएगी साथ ही एडवांस्ड और किफायती इमेजिंग सॉल्यूशन को तैयार करने में सहायक होगी।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने लिखा, "यह फैसिलिटी अपनी हाई-क्वालिटी के साथ मेडिकल टेक्नोलॉजी लैंडस्केप में वैश्विक स्तर पर ब्रांड इंडिया कि स्थिति मजबूत करेगी।"

--आईएएनएस

एसकेटी/