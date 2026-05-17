हेमा मालिनी की सेहत का राज है 'योगासन', बोलीं- मैं हर रोज करती हूं योगाभ्यास, ये मेरी जीवनशैली का हिस्सा

नई दिल्ली, 16 मई (आईएएनएस)। विश्व योग दिवस (21 जून) नजदीक आ रहा है, इसी बीच भारत सरकार का आयुष मंत्रालय योग को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। मंत्रालय लोगों को कई योगासनों की जानकारी, उनके लाभ और सही तरीके बताते हुए योग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहा है। इसी क्रम में अभिनेत्री और मथुरा लोकसभा सांसद हेमा मालिनी का एक खास वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।

ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर हेमा मालिनी के वीडियो को आयुष मंत्रालय ने पोस्ट किया है, जिसमें वह अपनी सेहत का राज बताती नजर आईं। वीडियो के साथ मंत्रालय ने लिखा, योग केवल व्यायाम के बारे में नहीं है, बल्कि एकात्मता को खोजने के बारे में है। हेमा मालिनी योग का सच्चा सार साझा करती हैं- विचार, कर्म और प्रकृति की एकता। उन्होंने अपनी फिटनेस और ऊर्जा का पूरा क्रेडिट योग को दिया। क्या आप अपनी जीवनशैली बदलने के लिए तैयार हैं?

वहीं, वीडियो में हेमा मालिनी कहती नजर आईं, “मैं हर रोज योग करती हूं। योग ने मेरे जीवन को संवारा और समृद्ध किया है। जीवन को उसकी पूरी क्षमता के साथ जीने के लिए योग का अभ्यास करें।”

उन्होंने यह भी सलाह दी कि योग हमेशा उचित मार्गदर्शन और परामर्श के साथ ही करना चाहिए।

आयुष मंत्रालय विश्व योग दिवस (21 जून) की तैयारियों के तहत लगातार योग को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इससे पहले मंत्रालय ने अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर समेत कई हस्तियों के साथ योग गुरुओं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के वीडियो शेयर किए हैं।

नियमित योगासन से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक शांति भी मिलती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है और पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है। योग किसी भी उम्र में शुरू किया जा सकता है और यह शारीरिक-मानसिक संतुलन बनाए रखता है।

--आईएएनएस

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