हाई-फैट कीटो डाइट से स्तन कैंसर का खतरा: अध्ययन

Oct 16, 2025, 05:50 PM

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। कीटो आहार को वजन घटाने में कारगर माना जाता है। इसमें वसा (फैट्स) की मात्रा अधिक और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। हाल ही में हुए एक नए अध्ययन ने इसे लेकर चेतावनी दी है। बताया है कि इससे स्तन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।

अमेरिका के यूटा विश्वविद्यालय के शोध से पता चला है कि फैटी एसिड के कारण उच्च लिपिड स्तर (जो मोटापे की विशेषता है और जो ट्यूमर ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है) ट्रिपल-नेगेटिव स्तन कैंसर के जोखिम को भी बढ़ा सकता है।

प्रीक्लिनिकल माउस मॉडल पर किए गए इस अध्ययन से पता चलता है कि स्तन कैंसर के मरीज और मोटापे से ग्रस्त मरीज लिपिड-कम करने वाली थेरेपी से लाभान्वित हो सकते हैं - और उन्हें कीटोजेनिक जैसे उच्च वसा वाले वजन घटाने वाले आहारों से बचना चाहिए।

विश्वविद्यालय के हंट्समैन कैंसर संस्थान की केरेन हिलगेंडोर्फ ने कहा, "यहां मुख्य बात यह है कि लोगों ने मोटापे जैसे व्यापक शब्द में वसा और लिपिड के महत्व को कम करके आंका है।"

हिलगेंडोर्फ ने आगे कहा, "लेकिन हमारे अध्ययन से पता चलता है कि स्तन कैंसर कोशिकाएं वास्तव में लिपिड की आदी होती हैं, और मोटापे से ग्रस्त मरीजों में लिपिड की प्रचुरता एक कारण है कि इन मरीजों में स्तन कैंसर और अधिक आक्रामक हो जाता है।"

टीम ने उच्च वसा वाले आहार पर चूहों के मॉडल का विश्लेषण किया और ऐसे मॉडल का इस्तेमाल किया जिन्हें हाइपरलिपिडिमिया (रक्त में लिपिड की उच्च मात्रा) के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें मोटापे के अन्य प्रमुख लक्षण, जैसे उच्च ग्लूकोज और इंसुलिन का स्तर, नहीं थे।

कैंसर एंड मेटाबॉलिज्म पत्रिका में प्रकाशित निष्कर्षों से पता चला है कि उच्च लिपिड अकेले ट्यूमर के विकास को तेज करने के लिए पर्याप्त थे। दिलचस्प बात यह है कि उच्च ग्लूकोज और इंसुलिन के स्तर की उपस्थिति में लिपिड की मात्रा कम करना स्तन कैंसर कोशिकाओं के विकास को धीमा करने के लिए भी पर्याप्त था।

महत्वपूर्ण रूप से, अध्ययन से पता चला है कि हालांकि कीटो आहार से वजन कम हो सकता है, जो कैंसर रोगियों के लिए आवश्यक है, उच्च वसा सामग्री के "गंभीर अनपेक्षित दुष्प्रभाव हो सकते हैं - यहां तक कि ट्यूमर के बढ़ने का कारण भी बन सकते हैं।"

अध्ययन से पता चलता है कि लिपिड मोटापे से ग्रस्त उन रोगियों में भी ट्यूमर को बढ़ावा दे सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के स्तन कैंसर या ओवेरियन या कोलोरेक्टल कैंसर हैं।

--आईएएनएस

केआर/

